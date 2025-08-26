Verónica Echegui hizo revelación sobre la muerte antes de fallecer por cáncer: “Tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”

Verónica Echegui murió el pasado domingo 24 de agosto a los 42 años tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El fallecimiento de esta famosa actriz causó conmoción, y dolor indescriptible en todos los que la conocieron, los mismos que hoy quedan con un vacío gigante por su ausencia.

Aunque en un primer momento, solo se informó que la inolvidable protagonista de Yo soy la Juani había fallecido por una enfermedad, horas después se mencionó que la causa de su repentino adiós, demasiado joven y con toda una vida por delante para seguir haciendo historia en el cine español, había sido por cáncer.

Verónica luchó contra la enfermedad y luchó con uñas y dientes en los últimos meses. La actriz llevó la enfermedad en la intimidad y con la más absoluta discreción, según reveló la famosa periodista española Paloma Barrientos en TardeAR.

Verónica Echegui perdió la vida recientemente. | Foto: Instagram @veronicaechegui

“No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienen que tener tratamiento y demás […] Muy poca gente lo sabía. Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda, y en el proceso tuvo periodos en los que pudo trabajar”, relató la periodista.

Y es que, como apunta Vanitatis, “aunque los últimos meses de vida de Verónica no fueron fáciles en absoluto, Verónica jamás perdió la esperanza ni la positividad; y en la medida de lo posible tampoco quiso renunciar a su trabajo, cumpliendo con sus compromisos. Su profesión era su vida y su gran pasión hasta el final”.

Así lo confirmó su compañero y amigo Daniel Guzmán en el Tanatorio de La Paz, donde se están velando los restos de la actriz, revelando cómo le guardó el secreto de su enfermedad.

“Ella me pidió que fuera muy discreto. En la última etapa estuvimos trabajando juntos en un proyecto. Era una persona muy especial, muy auténtica”, dijo sin poder contener las lágrimas en un adiós multitudinario al que se sumaron el pasado lunes 25 de agosto numerosos rostros del cine español como Cayetana Guillén Cuervo, Dafne Fernández, Sara Sálamo, Susana Abaitua, Victoria Luengo, María Adánez, o Paco Léon entre otros.

Muchos de ellos ni siquiera sabían que Verónica estaba enferma, solo su círculo cercano era conocedor de su lucha contra el cáncer, que la llevó incluso a viajar al extranjero en busca de ayuda, dispuesta a hacer todo lo necesario y manteniendo este durísimo trance personal en la más estricta intimidad.

En su última aparición ante las cámaras el pasado mes de junio, cuando presentó su último proyecto, la serie A Muerte (y sin que nadie imaginara siquiera que estaba enferma), la actriz dio unas declaraciones sobre la muerte que ahora cobran un especial significado y revelan su fortaleza hasta el último momento:

“No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”, admitió en una entrevista.