Expresentadora habló de estafas que hicieron con su nombre; estuvo involucrada con venta de artículos íntimos: “Quedé en shock”

Durante una reciente entrevista con el programa de entretenimiento La Red, Yaneth Waldman recordó cuando encendió las alertas entre sus seguidores al revelar una situación que la venía afectando desde hace algún tiempo.

Según contó, delincuentes informáticos estuvieron utilizando su nombre para realizar estafas en redes sociales.

Yaneth Waldman cuenta a sus seguidores que ha sido víctima de estafa. Foto: Instagram: @yanethwaldman

Waldman, actriz y cantante, es una de las figuras más queridas de la televisión colombiana y por esto, su nombre les funcionó a los malintencionados para que hicieran creer que lo que promocionaban, era verdad.

Yaneth contó que en redes comenzaron a divulgarse fotografías de ella en campañas digitales en las que promocionaba supuestos productos para adelgazar.

La expresentadora identificó la estafa porque una de sus seguidoras le hizo un reclamo: no le había llegado lo que ella promocionaba.

“Me escribió una señora y me dijo que no le habían enviado las pastillas con las que yo me había adelgazado. Yo le respondí: ‘Mi amor, yo no me he adelgazado con ninguna pastilla’”, inició contando.

Debido a que esta situación se agravó y afectó a muchas personas, Waldman fue en busca de asesoría legal, pero la respuesta no fue muy alentadora.

“Hablé con los abogados y es muy difícil hacer algo, es perder la plata [...] No solo roban la plata, sino que inmediatamente clonan la tarjeta. Tienen el IP escondido”, dijo, dejando ver que los abogados le dijeron que estas estafas suelen estar operadas por redes internacionales muy difíciles de rastrear.

La presentadora no podía creen que haya vuelto a caer en una estafa. Foto: Instagram @yanethwaldman. Foto: Foto: Instagram @yanethwaldman.

No fue la única estafa

Lo de los productos para adelgazar solamente fue el inicio, pues luego de que esto se calmara gracias a las advertencias públicas que hizo la presentadora, una nueva estafa llegó.

En este momento, estaban diciendo que Yaneth Waldman promocionaba productos de uso íntimo, y los usuarios creyeron que esto era real, ya que tomaron una foto de ella sacada de un pódcast.

“Yo no vendo eso. Me mandaron una foto y yo quedé en shock”, afirmó.

Además, aseguró: “A raíz de eso tengo muchos chicos, mucho más jóvenes, que me escriben cosas rarísimas”. Y es verdad, meses atrás y a través de sus redes sociales, la expresentadora ha compartido algunos mensajes subidos de tono que le llegan por parte sobre todo de adolescentes y adultos jóvenes.

Ya desesperada con el tema, intentó frenar estos abusos, pero la recomendación legal continuaba siendo la misma: “Mis abogados me dijeron: ‘no pierdas el tiempo ni la plata’. Lo que puedo hacer es alertar a la gente porque es algo peligro y triste", concluyó.