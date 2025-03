Farid Pineda destapó supuestos chats con Ornella Sierra y le pidió perdón a su ex: “nos escapamos”

Pese a que ni Farid, ni Ornella, se habían pronunciado al respecto en sus redes sociales, se dio a conocer que ya no estaban juntos y que continuaron sus vidas por caminos separados, ya que la polémica trascendió de tal manera que incluso, llegó a afectar sus carreras profesionales y sus vidas laborales.

No obstante, hace pocas horas, el reconocido empresario se pronunció por medio de su cuenta de TikTok y mientras cantaba una canción de vallenato, compartió lo que serían unas supuestas conversaciones con la joven conocida como La Barbie Costeña, en las que, al parecer, lo estaría invitando a salir.

Sin embargo, no se tiene certeza de la veracidad de esta información, ya que se trata de capturas de pantalla en las que un contacto agregado como “O”, y que no cuenta con foto de perfil, es el que le envía esas palabras. Sin embargo, muchos afirman que esta no es una prueba contundente que asegure que realmente se trate de la estrella del reality del Canal RCN.