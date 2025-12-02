Desde el pasado martes 18 de noviembre, la vida del cantante de música popular Giovanny Ayala y toda su familia se nubló ante la lamentable noticia del secuestro tanto de su hijo de 21 años, Miguel Ayala, como de su mánager Nicolás.

Fueron casi dos semanas de total angustia para el artista, en las que todos los días pedía por su hijo, su vida y su pronto regreso a casa.

Autoridades revelan imagen de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, quien estaba secuestrado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0GqziQl18k — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

Sobre el mediodía de este martes 2 de diciembre, Giovanny Ayala recibió la llamada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez (mientras estaba en comunicación con Blu Radio), y le informó que su hijo y Nicolás habían sido liberados. Además, le informó que se encontraban bien de salud y que pronto estaría con él.

“Ya Miguel va a estar en el lugar que va a estar, el mánager también fue liberado […] Fue una ejecución impecable. Yo le dije que primaba la vida de su hijo, era lo más importante, obviamente la del mánager también, y no nos doblegamos ante esos criminales”, aseguró el ministro.

Giovanny Ayala habló tras enterarse de la liberación de su hijo, Miguel Ayala

Luego de que el ministro diera ciertos detalles de dicho rescate, el famoso cantante Giovanny Ayala se pronunció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, dando gracias por la liberación de su hijo.

“Gracias a Dios todopoderoso, solo para quien todo es posible. Gracias a todo el personal del Gaula, a todos ustedes por su apoyo”, escribió el cantante al repostear el video de la noticia de la liberación, que fue publicado en la cuenta de Instagram de Noticias Caracol.

Giovanny Ayala habló por liberación de su hijo Miguel Ayala. | Foto: Instagram: @giovannyayalaoficial.

Además de esto, en su perfil oficial se realizó una publicación conjunta con la cuenta del director de la Policía Nacional (brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano), en donde se hizo oficial el rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja.

“¡Exitoso rescate! En la Sierra (Cauca), el @GaulaPolicia, con apoyo de Comandos Jungla y en coordinación con la @fueraaereacol, ejecutó una operación de alto impacto que permitió el rescate con vida del cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados el pasado 18 de noviembre”, se lee en primera instancia.

En la misma publicación, se hicieron oficiales detalles que, en su momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó.

“Los secuestradores, un grupo de delincuencia común, exigían $ 7.500 millones. No se descarta que hubieran sido subcontratados por un grupo armado organizado con presencia en la zona. En la operación, fue capturado uno de los presuntos responsables y avanzan las maniobras de evacuación para poner a salvo a las víctimas”, se añade.

El cantante volvió a publicar en sus historias dicho post con un nuevo mensaje de agradecimiento por la labor cumplida que hoy le devuelve a su hijo.