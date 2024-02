Griselda Blanco: la verdadera historia de ‘Chucho’, el escolta de la narcotraficante al que le mató el hijo

No obstante, según la producción, luego de un altercado que tuvo el guardaespaldas con uno de los hijos de la narcotraficante, las cosas se pusieron pesadas y la víctima de este cruce fue el pequeño hijo del colombiano.

Nelson Andreu, jefe retirado de la policía de West Miami, habló con CBS News y reveló detalles de lo ocurrido aquel día. “Jesús lo rechazó (al hijo de Griselda). Él dijo: ‘Me he separado. He cortado los lazos contigo y con tu madre y no eres bienvenido aquí’. Bueno, eso fue ofensivo para Griselda”, apuntó.