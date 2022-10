Habló hincha que celebró gol mostrando los senos en el estadio

El fútbol puede despertar todo tipo de emociones en los hinchas y en un partido los aficionados pueden reaccionar de muchas formas a la hora de ver un gol de su equipo.

Sin embargo, una mujer en México llevó la celebración mucho más allá y terminó generando polémica por el desborde de alegría de la aficionada.

El hecho ocurrió en el encuentro entre Tigres y Pachuca que quedó 1-2 dejando eliminado a los Tigres para acceder a la semifinal del torneo de apertura del fútbol mexicano.

Cuando André-Pierre Gignac anotó el gol para los Tigres, una aficionada decidió celebrar levantándose la camisa y mostrando sus senos dejando al público sorprendido con su reacción.

❤️‍🔥🫶🏽 ¡Balones brincones! Aficionada de Tigres celebra gol con senos desnudos al aire 📲 Únete a nuestro GRUPO de TELEGRAM https://t.co/ngoeu4EWTH pic.twitter.com/1qhn6pIQTJ — El Gráfico (@elgmx) October 14, 2022

En imágenes compartidas en redes sociales se ve cuando la mujer se prepara para levantarse la camiseta y una vez anotan el gol decide exponer sus pechos mientras los demás hinchas le toman videos e incluso algunos deciden acercarse para hacerse una foto a su lado.

Si bien en su momento la mujer pensó que era algo gracioso y, de hecho, los demás aficionados también lo tomaron con humor, a las directivas del equipo no les cayó en gracia y tomaron cartas en el asunto.

Uno de los directivos de Tigres, Mauricio Culebro, rechazó la celebración afirmando que “no era sano” en las tribunas del estadio.

Ante la polémica, la mujer decidió dar la cara y explicar lo sucedido. A través de Twitter contó que la vetaron del estadio y pidió una “disculpita” a sus seguidores.

“Me vetaron del Uni” (Estadio Universitario, casa de Tigres). “Porque vida solo hay una y GIGNAC me hace vivirla, ayyyy hermoso gracias por los buenos y malos comentarios un beso” (sic), añadió.”Una disculpita”, dijo en su video.

Porq vida solo hay una y GIGNAC me hace vivirla ayyyy hermoso ❤️❤️❤️ gracias por los buenos y malos comentarios un beso😘 pic.twitter.com/Cf3udONdlP — Carla garza (@carlagarzaregia) October 16, 2022

¿Quién es la hincha?

La mujer se llama Ennid Wong y es una influencer que se declara en la mayoría d,e sus publicaciones como verdadera hincha de Tigres.

Aunque el video de los pechos al aire en el estadio ha dejado a más de uno impactado, lo cierto es que ella le ha sacado todo el jugo que ha podido aumentando sus seguidores no solo en sus redes sociales sino también en su cuenta de OnlyFans.

Varios medios mexicanos han dicho que la mujer obtiene, en promedio, cerca de 200.000 pesos mexicanos al mes por el contenido que sube a la plataforma y que la membresía tiene un costo de 10 dólares mensuales.

Sin embargo, ahora que su video en el estadio se hizo viral, posiblemente aumenten el número de membresías y dinero que la joven puede ganar, dicen los medios mexicanos

