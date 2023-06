Hermana de Carolina Gómez fue víctima de los delincuentes en Bogotá: “estoy mamada”

Lo que iba a ser un día cotidiano con un par de diligencias adicionales, para la locutora Sylvana Gómez se convirtió en todo un calvario, todo por cuenta de la incesante inseguridad que está azotando la capital colombiana en los últimos años, pues la hermana de la exreina y actriz Carolina Gómez, volvió a ser víctima de los ladrones mientras caminaba por Bogotá, hacia una cita médica.

La comunicadora lo relató a través de un video, que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en el que no solo reveló cómo fue el paso a paso de este robo, sino que se mostró indignada porque ya es la segunda ocasión que le roban su dispositivo móvil, y este último, era casi nuevo, porque lo había adquirido recientemente y le había costado un dinero que se ganó con el sudor de su frente.

Sylvana Gómez. Foto: Instagram @sylvanagomez. - Foto: Foto: Instagram @sylvanagomez.

“Me robaron mi celular nuevo, que estaba estrenando y que me había ganado con el esfuerzo de mi trabajo. Iba caminando, yo camino mucho, dejé a Agustín (su hijo) en el jardín, seguí porque tenía una cita médica, saqué el celular para poner una canción y sentí que una moto se me acercó y agarró el celular”, declaró la locutora, quien añadió que salió corriendo detrás del ladrón sin ningún éxito, pues este logró escaparse en su moto.

Hace dos años, Sylvana también pasó por un evento traumático como este, sin embargo, en dicha ocasión fue más terrorífico, pues hasta la amenazaron con un arma blanca, para también quitarle su celular, por eso la locutora atinó a decir que no es cuestión de ser precavidos y no mostrar los aparatos tecnológicos en la calle, el problema es el montón de delincuentes que hay regados por toda la ciudad y la poca autoridad que hay para atajarlos.

“Hace dos años y medio me atracaron igual, a dos cuadras de mi casa, con un cuchillo y no tenía el celular en la mano. Esto no es de tener o no el celular en la mano, es de la inseguridad que está pasando… Me parece tristísimo que uno tenga que andar con miedo y con angustia por el barrio en el que uno vive, porque no hay Policías. No me pasó nada, no fue grave, no fue violento”, agregó Gómez en su video.

Sylvana ha sido figura pública desde hace más de una década, por su parentesco con Carolina y por el buen trabajo que ha desempeñado como locutora y presentadora, en diferentes medios de comunicación, lo que le ha generado una buena comunidad de seguidores que no solo la escuchan a diario en las emisoras, sino que la apoyan en las demás actividades que realiza, como el running, práctica deportiva que ha estado desarrollando en los últimos meses.

De hecho, la misma Sylvana reconoció que cuando salió corriendo detrás del ladrón, para intentar recuperar su celular, sintió que su cuerpo le respondía de la mejor manera y notó los grandes avances que ha obtenido en el running, que si bien, al final no le dio para tener de vuelta su teléfono, sí le generó más confianza en sí misma para seguir con esta práctica de vida saludable.

Por el momento, Gómez ya retomó sus labores cotidianas, luego de hacer los respectivos denuncios y papeleos pertinentes para denunciar el robo. Ahora la bogotana está en Santa Marta, acompañando a un grupo de recicladoras que cumplieron el sueño de conocer el mar, asunto que se ha podido ver a través de los videos que Sylvana ha publicado en sus historias de Instagram.

Aún así, Gómez sí dejó claro su malestar en cuanto a no poder estar tranquila a los alrededores de su casa en Bogotá. “Estoy mamada de no poder salir y sentirme segura en esta ciudad”, declaró Sylvana, a sus casi 67 mil seguidores en Instagram.