Hermano de Ángela Aguilar mostró su desacuerdo con la cantante

La cantante mexicana Ángela Aguilar ha estado en el foco del ojo público, tras un video de tendencia realizado con su esposo, respondiendo preguntas que identificaban a cada uno y las recientes confesiones de Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha.

Sin embargo, en esta ocasión fue el hermano de la mexicoestadounidense, Emiliano Aguilar, quien mostró su desacuerdo con una de las frases que se realizaron en el concierto Hollywood Bowl de Los Ángeles, haciendo referencia los migrantes y la legalidad.

Los hermanos Leonardo y Ángela se presentaron el pasado 15 y 16 de agosto junto a José Antonio Aguilar, en donde dieron un gran espectáculo, pero lo que en realidad llamó la atención de los asistentes fue la referencia de dos de los cantantes frente a los migrantes.

Pepe hizo una pausa durante el concierto para hablar sobre la legalidad y hacer respetar las leyes del país norteamericano, enfocándose en aquellas personas que no han podido aclarar su situación.

Por otro lado, la mujer se refirió al mismo tema y agregó: “Yo nací en Los Ángeles y mi papá dijo algo ayer, que está tan orgulloso de estar en Estados Unidos y ser un mexicoamericano, un mexicoamericano legal”.

Muchos seguidores criticaron la manera en las que los artistas lo mencionaron, entre ellos Emiliano Aguilar, el mayor de los tres hermanos, quien compartió en sus historias el video en donde su hermana dice la frase y escribió la palabra “Chale”, luego subió un video dando su opinión y mostrando su desacuerdo.

“¿Cómo andan? No más les quiero hacer una pregunta para todos, ¿Cuál es la diferencia de ser un mexicano americano legal y ser un mexicano americano ilegal? Todos somos mexicanos y viva México”, señaló el joven.

La publicación ya supera los 200 mil me gusta en la plataforma de Tiktok y los siete mil comentarios, donde los seguidores no dudaron en reaccionar.

“Emiliano poniendo el mundo arder”; “Eso Emiliano, tú síguele que nosotros te apoyamos”; “A ver vamos a poner todas las cartas bajo la mesa y hablar claros, todos somos americano. Viva América (el continente)”; “Emiliano con sus preguntas y yo con mis dudas”, fueron algunos de los mensajes.

¿Qué enfermedad sufre el hijo mayor de Pepe?