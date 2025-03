Hija trans de Elon Musk acusa a su padre de utilizar ingeniería reproductiva para tener solo hijos varones

El fundador de SpaceX ha concebido a la mayoría de sus hijos mediante fertilización in vitro, que de acuerdo con una fuente cercana al multimillonario citada por The New York Times, aseguró que “el Sr. Musk ha afirmado que la fecundación in vitro es una forma más eficiente de tener hijos porque permite a los padres controlar partes del proceso”.