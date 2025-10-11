Suscribirse

Horóscopo chino: estos son los signos que tendrán más suerte entre el 11 y el 13 de octubre, según la inteligencia artificial

SEMANA consultó a un chatbot de inteligencia artificial, el cual reveló que son cinco los signos que tendrán mayor suerte.

Redacción Gente
11 de octubre de 2025, 7:01 p. m.
Horóscopo Chino
El horóscopo Chino es un concepto que hace parte de la astrología oriental. | Foto: Getty Images

La astrología china es considerada un sistema milenario de creencias que busca interpretar la personalidad, el destino y las relaciones humanas a través de la posición del Sol, la Luna y los planetas, así como del calendario lunar chino.

A diferencia de la astrología occidental, que se basa en los signos del zodiaco solar (Aries, Tauro, Géminis, etc.), la astrología china se rige por ciclos de doce años, cada uno representado por un animal simbólico.

“Entre el pueblo chino existe la costumbre de otorgar un signo zodiacal de animal al recién nacido, de acuerdo con la fecha del alumbramiento. El zodiaco (huangdao daio黄道带) también se llama ‘nacimiento’ y ‘asimilación’. El horóscopo chino es, pues, una manera tradicional de enumerar los años y calcular la edad”, explica el portal confuciomag.com.

Con la llegada del fin de semana largo por el festivo del 13 de octubre, muchas personas se preguntan cuáles serán los signos con más suerte, con el objetivo de descifrar distintos aspectos de su vida y encontrar respuestas a sus inquietudes.

El zodiaco chino y la IA se cruzan este mes para entregar una predicción de suerte enfocada en el signo del Dragón.
El horóscopo chino se basa en ciclos de 12 años, cada uno representado por un animal. | Foto: Getty Images

En ese sentido, SEMANA consultó a la inteligencia artificial para conocer qué signos tendrán mayor fortuna entre los días 11 y 13 de octubre, por qué y qué les deparará la suerte.

Según el análisis realizado por ChatGPT, algunos animales del zodiaco oriental se verán especialmente beneficiados en el amor, el trabajo y la fortuna personal. Entre ellos se destacan el dragón, el tigre, la rata, el gallo y el caballo.

Contexto: Horóscopo fin de semana del 10 al 13 de octubre: predicciones para los 12 signos

“La inteligencia artificial predice que estos días estarán marcados por buenas oportunidades y momentos de crecimiento para varios signos del zodiaco chino. Sin embargo, cada persona puede potenciar su suerte manteniendo una actitud positiva y abierta a los cambios”, señaló la herramienta.

Los ratones, dragones y tigres podrían tener una ventaja cósmica en la lotería según el horóscopo chino. Descubre qué dice tu signo sobre tu suerte antes del 15 de marzo.
El horóscopo chino es importante porque forma parte de una tradición milenaria. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto al dragón, el análisis sugiere que debe confiar en su intuición, pero sin perder la conexión con la realidad. Para el tigre, la recomendación es aprovechar la buena energía para demostrar el liderazgo que lo caracteriza.

Por su parte, la rata, el gallo y el caballo deberán mantenerse enfocados en los detalles, organizar sus prioridades y orientar sus esfuerzos hacia los proyectos en curso, además de atreverse a salir de la rutina y explorar nuevas experiencias.

“Durante los próximos días, del 11 al 13 de octubre, la energía astral promete movimiento, oportunidades y giros favorables para varios signos del horóscopo chino”, concluyó la inteligencia artificial.

