Horóscopo fin de semana del 10 al 13 de octubre: predicciones para los 12 signos

Con la llegada de octubre, aumenta la expectativa sobre los cambios que traerán los próximos días. Este mes se ha caracterizado por su intensidad emocional y por los desafíos que obligaron a muchos a replantear sus prioridades y relaciones.

De cara al fin de semana del 10 al 13 de octubre, el Horóscopo Negro publicó sus más recientes predicciones, destacando la influencia que tendrá la Luna menguante, un fenómeno que moverá energías y provocará transformaciones profundas en varios signos.

Aunque la incertidumbre será protagonista estos días, la recomendación principal es actuar con conciencia y permitir que lo nuevo fluya, cerrando ciclos que, aunque duelan, resultan necesarios para avanzar.

Horóscopo fin de semana del 10 al 13 de octubre

Aries

Toca que comience a pensar menos y a sentir más. Ha tenido que tomar decisiones, buscar soluciones y probar caminos a su manera, por lo que su cuerpo puede pasarle factura.

“Es normal que se sienta algo saturado, incluso con el sueño revuelto o el ánimo cambiante”

Tauro:

Estos días va a sentir una liberación profunda, como si se quitara un peso de encima. Aunque han sido semanas fuertes, llegará un punto de inflexión.

“Algo dentro de usted empieza a aflojar, a soltar, a dejar de luchar contra lo que simplemente ya no es. Y créame, es justo lo que necesitaba”.

Géminis:

Este fin de semana tendrá el respiro que necesitaba. Llegarán reencuentros, momentos felices y una vibra distinta. Este mensaje es claro sobre que lo importante no son los problemas, sino con quienes los comparte.

“Se abren las puertas a nuevas conversaciones y a encuentros que le harán sonreír sin forzarlo. Hay algo bonito en el aire, algo que le devuelve las ganas de salir”.

Cáncer:

Se sentirá algo disperso y con los pensamientos revueltos en estos días, trayendo recuerdos con nostalgia. Con el paso del tiempo todo se reubica.

“Se sentirá más fuerte, más usted. Es como si de repente el alma respirara y recordara quién es y lo que vale”.

Cambios en los signos para los siguientes días. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo:

Notará la necesidad de buscar esa tranquilidad y la protección de ciertas dinámicas. Hay gente que le está absorbiendo la energía, por lo que deberá cuidarse.

“Protéjase. No se desgaste por los dramas ajenos ni se sienta culpable por elegirse”.

Virgo:

Estos días serán de cambios y nacerán detalles enfocados en nuevas ilusiones, chispas que reviven y un aprecio por sensaciones distintas.

“Active su mente, se llena de ideas, proyectos y planes que podrían convertirse en algo grande si lo trabaja con constancia”.

Libra:

Tiene desbalances de energía en estos días y no ha logrado sentirse en su mejor momento. Existen ausencias que duelen más de lo que se piensa, por lo que debe aceptarlo.

“No está solo. Hay gente que lo quiere, que lo cuida, que piensa en usted, incluso cuando usted no se da cuenta (...) Estas decepciones, esos roces, esas personas que no lo acompañan ahora”.

Escorpio:

Existe un vínculo con alguien que ha sido tenso y complicado, por lo que debe esperar a que todo se ubique. No debe forzar nada y debe dejar que el tiempo haga lo suyo.

“Prepárese porque podrían aparecer personas nuevas en su vida, de esas que llegan sin avisar y acaban siendo parte importante de su realidad”.

Sagitario:

Un fin de semana lleno de emociones, de pensamientos y de decepciones que aún están en la mente. El Karma existe y todo tendrá su merecido, por lo que usted ya estará en otro nivel.

“Ha dado mucho, se ha esforzado, ha cumplido incluso cuando no le quedaban ganas, y aun así hay personas que no han estado a la altura”.

Capricornio:

Es un día para resetear todo, dejando atrás cosas que ya no van. Toca ponerse como prioridad y pensar en cosas que den placer, alegría y lo ayuden a despejarse.

“Puede que aún lo agobien algunas situaciones, que sienta que no avanza, pero créalo: está más cerca de salir de esto de lo que cree”.

Acuario:

Déjese sorprender estos días, pues lleva mucho tiempo protegiéndose y cubriéndose por miedo a perderlo después. La vida lo prepara para algo distinto que podría devolverle la ilusión.

“Suelte el peso de lo que ya no tiene sentido y abra espacio para lo que sí. Y por favor, no se castigue por no estar al cien por cien”.

Piscis:

El universo envía un mensaje y es que fluya, que deje que todo vaya a su ritmo, y que no intente controlarlo todo. Este fin de semana habrá pensamientos cruzados, pero debe llevarlo con calma.