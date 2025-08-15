Horóscopo de fin de semana del 15 al 18 de agosto 2025: números de la suerte para cada signo

Agosto sigue avanzando y llegó su esperado puente festivo en Colombia, permitiéndole a muchas personas disfrutar de diversos escenarios lejos de las rutinas que los rodean.

Ante el afán de algunos por saber más de su futuro, se presenta una posibilidad distinta para que la mitad del octavo mes entre con fuerzas positivas y distintas. Habrá quienes recibirán cambios, sorpresas y energías de abundancia, logrando un espacio de descanso y dispersión.

Del 15 al 18 de agosto de 2025, el horóscopo augura un fin de semana cargado de energía diversa y oportunidades únicas para cada signo del zodiaco. Según los datos recopilados por la inteligencia artificial, consultada por SEMANA, coinciden en que será un periodo de movimientos intensos, donde la intuición jugará un papel clave.

Además, es válido recordar que los números de la suerte acompañarán a cada grupo de personas, brindando un impulso extra para quienes decidan arriesgarse en juegos de azar, inversiones o elecciones importantes.

Aries

La fuerza de Marte en su signo le impulsará a tomar la iniciativa en asuntos personales y laborales. Será un fin de semana para atreverse, conquistar nuevos espacios y dejar huella. Una conversación inesperada podría abrirle una puerta profesional.

Números de la suerte: 3, 15, 27.

Tauro

La influencia de Venus, su planeta regente, potenciará su magnetismo y le acercará a personas influyentes. Es un buen momento para reorganizar sus finanzas y proyectar inversiones. La estabilidad emocional le permitirá tomar decisiones con claridad.

Números de la suerte: 6, 14, 20.

Cada signo del zodiaco tiene un camino trazado para los siguientes días. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis

Mercurio le regala rapidez mental y habilidades para negociar. Este fin de semana podría recibir propuestas que cambien su panorama económico. También será propicio para viajes cortos y reuniones sociales que amplíen su círculo.

Números de la suerte: 8, 19, 23.

Cáncer

La Luna, su regente, activa sus emociones y su intuición. Es un momento para reconectar con la familia y fortalecer vínculos. En lo laboral, se vislumbran avances discretos pero sólidos.

Números de la suerte: 2, 11, 28.

Leo

El Sol le favorece con energía y liderazgo. Un proyecto creativo podría comenzar a rendir frutos y una persona importante mostrará interés en sus ideas. No descarte una invitación especial.

Números de la suerte: 1, 17, 29.

Virgo

Con Mercurio alineado favorablemente, su capacidad analítica estará al máximo. Es ideal para planificar, cerrar acuerdos y reorganizar su rutina para mayor productividad. Cuide su salud con descanso y alimentación equilibrada.

Números de la suerte: 4, 12, 30.

Libra

Venus potencia su encanto natural y le conecta con oportunidades en el amor y los negocios. El equilibrio será clave para no dispersarse entre tantas posibilidades. Una noticia positiva podría alegrarle el domingo.

Números de la suerte: 5, 16, 24.

Escorpio

Plutón le impulsa a transformar lo que ya no funciona. Es un fin de semana ideal para cerrar ciclos y abrirse a nuevas experiencias. En lo financiero, podría recibir un pago o ganancia inesperada.

Números de la suerte: 7, 18, 25.

Sagitario

Júpiter le inspira a soñar en grande. Un viaje o propuesta de expansión podría gestarse en estos días. Es importante no dejar pasar las oportunidades por miedo o dudas.

Números de la suerte: 9, 13, 26.

El destino se dibuja con trazos brillantes para ciertos signos zodiacales. | Foto: Getty Images

Capricornio

Saturno refuerza su disciplina y le ayuda a concretar proyectos que llevaban tiempo estancados. Un consejo de alguien con experiencia será clave para tomar la decisión correcta.

Números de la suerte: 10, 21, 31.

Acuario

Urano estimula su creatividad y le empuja a romper rutinas. Un cambio repentino podría traerle beneficios a largo plazo. En el amor, habrá encuentros estimulantes y fuera de lo común.

Números de la suerte: 11, 22, 33.

Piscis

Neptuno activa su imaginación y sensibilidad. Es un momento perfecto para trabajos artísticos, introspección y conexión espiritual. En las finanzas, la intuición será su mejor aliada.