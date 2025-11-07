Horóscopo de fin de semana del 7 al 9 de noviembre: predicciones para los 12 signos

El primer fin de semana de noviembre llegó y trajo una serie de energías distintas, despertando interés en algunos por saber los designios que llegarán para estos días.

El Horóscopo Negro compartió las predicciones para los 12 signos del zodiaco para este tiempo del 7 al 9 de noviembre. Muchos desean saber si habrá cambios, decisiones o giros en los ámbitos de sus vidas.

Aries:

Este fin de semana sentirá tranquilidad y un foco centrado en conectar con gente que hace tiempo no ve. Habrá una conversación inesperada que le hará recordar lo mucho que ha crecido.

“Cuando un plan termine, cerrará el capítulo antes de empezar el siguiente. No se llevará emociones de un sitio a otro ni permitirá que lo viejo manche lo nuevo”.

Tauro:

Serán días emocionales y de sensibilidad, por lo que tendrá que poner límites así no quiera. No es un fin de semana para complacer a nadie, sino para reconectar con usted.

“Puede que aparezcan personas o situaciones que le hagan replantearse sus relaciones, sus vínculos, incluso la manera en la da amor”.

Géminis:

Es momento de ir por todo y no ir a medias, porque no se está hecho para quedarse con la mitad de las cosas. No es instante de flaquear, pues es tiempo de cerrar ciclos y salir del bucle que atormenta.

“No puede construir un nuevo principio si sigue mirando hacia atrás, si sigue pensando en quien ya no está”.

El horóscopo suele deparar el futuro de cada signo, según la lectura de las cartas del tarot. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer:

Se empieza a respirar un poco mejor y distinto, sintiéndose ese cambio. Está floreciendo de a pocos y aunque existan heridas, ya no duelen igual que en el pasado.

“Todavía hay días en los que le dan ganas de soltarlo todo, de decir lo que piensa, de vengarse, de hacer sentir el mismo dolor que le hicieron sentir”.

Leo:

Todo se va acomodando de nuevo, y este fin de semana lo comprobará. El mundo se pone más liviano y abrirá los ojos de una forma distinta, pues llega ese cambio que esperaba.

“Estará más comunicativo, con ganas de moverse, de probar cosas nuevas, pero también más consciente de lo que le hace sentir bien o mal”.

Virgo:

Hay que evitar sobre pensar todo, ya que se le está dando vueltas a las cosas. Estos días son para bajar el ritmo y el ruido a las situaciones mentales.

“Dejar de buscar explicaciones donde solo hace falta respirar. La Luna transitando entre Géminis y Cáncer va a activar tu mente y emociones al mismo tiempo”.

Libra:

Este fin de semana será para sentir de todo, algo que vibra y saldrá a flote. Estará más sensible y abierto a los cambios que lo rodean y serán claros con el paso de las horas.

“Puede que algo, una conversación, una canción, una imagen, llegue y le remueva por dentro. Y le permite entender que lo que estaba dormido en usted, acaba de despertar”.

Escorpio:

Se le suele olvidar quién es, por lo que debe seguir ileso de esas tormentas por las que pasó. Pese a los momentos duros, sabe que se ha podido fallar a usted mismo.

“Su magnetismo se disparará, su intuición se afilará y va a notar cómo recupera el control sobre su vida emocional”.

Sagitario:

Este fin de semana es para recordar que usted puede decidir cómo ir en el día. No puede dejar que todo le afecte, tomando control para mirar hacia adelante.

“Aunque muchas veces tenga razón en lo que dice, es usted quien deja entrar las malas vibraciones o quien las bloquea. Y ya va siendo hora de que elija lo segundo”.

Capricornio:

Es un tiempo de esfuerzo, crecimiento y constancia. Este fin de semana puede que sienta que está pagando un precio alto por sus metas, pero recibirá recompensas.

“Sabe que rendirse no es una opción, pero también sabe que necesita aprender a parar, respirar y dejar que la vida lo sorprenda de vez en cuando”.

Acuario:

Las cosas están resultado y está aprendiendo a llevarlas a su manera. Lo que vale la pena no llega de golpe y se debe esforzar bastante.

“El cambio está ocurriendo, aunque sea poco a poco. Pero claro, tiene ese punto inquieto que no se va ni con todo el zen del mundo”.

Piscis:

No nació para sobrevivir, sino para sentir, para crear y para querer bien. Este fin de semana no hay que conformarse, cortando eso que ya no hace bien de ninguna manera a lo largo de los días.