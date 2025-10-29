Horóscopo de hoy 29 de octubre para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar; es hora de soltar el control

Cada vez son más las personas que buscan respuestas en los astros y confían en la astrología para conocer lo que el destino les depara según su signo zodiacal.

En medio de este creciente interés, distintas figuras especializadas han logrado posicionarse en el gusto del público.

Una de las más destacadas en México es Nana Calistar, quien ha conquistado las redes sociales con su manera única de compartir el horóscopo diario, convirtiéndose en una referencia para quienes siguen de cerca las predicciones y consejos del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Horóscopo de Nana Calistar para el miércoles 29 de octubre

Aries

Los ánimos para las personas de este signo está totalmente decaído, pero deben sacar fuerzas de donde no las hay para levantarse.

“Últimamente, traes el ánimo por los suelos, como si la cama tuviera imán y tú fueras tornillo. Pero no te me caigas, levántate con tu mejor cara, échate agua bendita, prende una velita y ponte las pilas, porque el universo te trae oportunidades que solo se presentan una vez en la vida”.

Tauro

En este día, se debe procurar cuidar más el corazón, pues no es ningún refugio temporal para cualquiera que aparezca.

“Tú y tu corazón de hotel de paso, abierto de par en par para quien llega con sonrisa bonita y se va sin pagar la renta emocional. Ya basta, es momento de que cuides más tu energía, no cualquiera merece tus abrazos ni tus desvelos. Una amistad se enferma o necesita apoyo, pero no te enredes en dramas que no te corresponden”.

Géminis

Hay que ser prudentes y mantenerse un poco alejados de los chismes y los rumores, o podrían salir afectados.

“Ustedes no pueden ver un chisme sin querer ponerle sazón, pero este mes hay que cerrar la bocota y abrir más los ojos. No permitas que los comentarios de la gente sin oficio te roben la paz, porque quien más habla de ti es quien más quisiera tener tu suerte”.

Cáncer

Pese a que el corazón está bastante lastimado, tendría un nuevo problema debido a una amistad, y se debe prestar atención.

“Este mes vienes con el corazón apachurrado, pero también con ganas de levantarte y darle la vuelta a la tortilla. Una amistad te podría meter en líos por andar hablando de más; así que si no quieres problemas, mantén tu vida privada cerradita como con candado”.

Leo

Desconfiar no está mal de vez en cuando, sobre todo cuando no se aprende y se comete el mismo error más de una vez.

“Tú que presumes de no caer dos veces en el mismo error, pero ahí vas directo al hoyo, nomás por neci@. Aprende a desconfiar un poquito más, que no toda sonrisa es sincera ni todo abrazo es de cariño. Octubre te pondrá frente a situaciones que te recordarán que quien mucho confía, más rápido se decepciona”.

Virgo

Las personas de este signo aman tener todo bajo control, pero pese a que puede ser funcional, también puede jugar en contra.

“Virgo, tú que todo lo analizas hasta la fecha de caducidad de la leche, ya bájale dos rayitas a tu obsesión por tener el control. A veces la vida se acomoda mejor cuando la sueltas tantito. Este cierre de mes te trae oportunidades de reconciliación, tanto con tu familia, como contigo mism@”.

Libra

Es un día de entradas y salidas. Muchos llegan y se van, pero los que valen la pena, permanecen.

“Este mes te trae gente que se va y gente que vuelve, pero solo los que de verdad te quieren, permanecerán a tu lado. Deja que la vida haga limpieza, que no todo lo que brilla vale la pena conservar. Una reunión, fiesta o evento social te va a llenar de energía positiva y podría abrirte puertas inesperadas”.

Escorpio

Llegan cambios positivos, pese a que la confusión esté reinando la mayoría del tiempo.

“Cuando tú decides cambiar, cambias con todo y sin pedir permiso. Octubre te sacude, pero para bien, y aunque al principio te sientas confundido, todo lo que pase este mes será para liberarte de lo que te tenía estancado. Podrías enterarte de un chisme del pasado que vuelve a salir a la luz”.

Sagitario

Las personas de este signo están a mil revoluciones con el corazón y no saben qué decisiones tomar, pero deben aterrizar.

“Siempre tan aventurero, pero últimamente traes el corazón medio confundido, como si quisieras correr y quedarte al mismo tiempo. Este octubre te pide que pongas los pies en la tierra y no vivas tan al aventón, porque podrías cometer errores que después ni cómo justificar”.

Capricornio

En este día la lección más importante es bajarle a cargar con los demás y aprender a priorizarse.

“Bájale a eso de andar cargando con gente floja y malagradecida. Octubre te enseña a priorizarte, a quererte tantito más y a dejar de rogar cariño donde solo te dan migajas. No estás para andar mendigando atención, mi amor; quien no te valore, que se vaya por donde vino, sin escala ni despedida".

Acuario

Para este día, el plano sentimental podría estar cambiando para bien y esa capa de ‘yo puedo sol@’, podría estar acabándose.

“Acuario, siempre tan libre, tan de ‘Yo no necesito a nadie’, pero cuando se trata del amor, te derrites más rápido que un hielo al sol. Este mes viene con movimientos fuertes en lo emocional: una amistad te empezará a gustar, pero aguas, no confundas cariño con amor, porque podrías salir raspadito”.

Piscis

El pasado siempre llama a las personas de este signo, pero para este día, la sanación será un pilar importante.

“Este octubre llega con sanación, perdón y cierre de heridas viejas. Vas a entender por qué muchas cosas pasaron como pasaron, y esa comprensión te va a liberar”.