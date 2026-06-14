Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 14 de mayo para los 12 signos del zodiaco

Para quienes siguen de cerca la astrología, el domingo 14 de junio podría traer una energía diferente a la de cualquier otra jornada.

Diversos expertos en esta práctica consideran que la fecha estaría marcada por condiciones favorables para reflexionar, tomar decisiones importantes y dar pasos hacia nuevos objetivos.

Horóscopo de este sábado 13 de junio, según Nana Calistar; se vaticinan novedades y cambios definitivos

De acuerdo con las interpretaciones astrológicas, este sería un momento propicio para cerrar ciclos, recuperar proyectos que habían quedado en pausa y apostar por cambios que permitan avanzar tanto en el ámbito personal como en el profesional. La influencia de ciertos movimientos planetarios favorecería aspectos como la intuición, la valentía y la capacidad de enfrentar escenarios desconocidos con mayor confianza.

En medio de este panorama, también vuelve a cobrar relevancia el mensaje que durante años promovió Walter Mercado, centrado en fortalecer el amor propio, mantener la fe y confiar en el potencial de cada persona. Un legado que continúa vigente gracias al trabajo de Betty B. Mercado, encargada de mantener vivas sus enseñanzas.

Bajo esta mirada, la jornada se presenta como una oportunidad simbólica para renovarse, replantear metas y abrirse a nuevas experiencias, siempre prestando atención a las señales y a las oportunidades que puedan surgir en el camino.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“La Luna Nueva en Géminis te mueve a hablar, preguntar y conectar. Hoy tu mente está rápida y tu intuición también. Una conversación casual puede darte una idea clave para un proyecto o una decisión pendiente. Mantén tu energía abierta: alguien quiere ayudarte más de lo que imaginas”.

Números de suerte: 9, 33, 15.

Tauro

“Este domingo te invita a organizar tus prioridades. La Luna Nueva ilumina tu zona de dinero, estabilidad y decisiones financieras prácticas. No es día de estrés, sino de claridad: verás con más facilidad qué te conviene y qué no. Una idea sencilla puede convertirse en un plan sólido para tu futuro inmediato”.

Números de suerte: 6, 18, 23.

Géminis

“La Luna Nueva en tu signo es un reinicio personal. Hoy sientes ligereza, curiosidad y ganas de comenzar algo nuevo. Tu energía está magnética: la gente te escucha, te busca, te sigue. Aprovecha para definir una intención cara para este nuevo ciclo”.

Números de suerte: 17, 30, 22.

Cáncer

“Este domingo te pide descanso mental. La Luna Nueva cae en tu zona de cierres emocionales, de mirar hacia tu interior y de escuchar tu voz interior. No fuerces nada: lo que necesitas llega cuando sueltas el control. Hoy puedes recibir una señal, un mensaje o una intuición que te guiará hacia un cambio interno”.

Números de suerte: 2, 17, 39.

Leo

“La Luna Nueva activa tu vida vida social y tus proyectos en común con amigos o compañeros. Hoy puedes recibir una invitación, una propuesta o una idea que te entusiasma. Es un buen día para planear, escribir, organizar o visualizar algo grande. Tu creatividad está despierta y tu voz tiene impacto”.

Números de suerte: 23, 5, 18.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Este domingo te coloca en modo profesional. La Luna nueva en Géminis te ayuda a ver tu trabajo desde otra perspectiva. Puedes tener claridad sobre un cambio, un ajuste o una meta que quieres alcanzar profesionalmente. Hoy es el momento para definir la dirección que tomarás”.

Números de suerte: 9, 30, 11.

Libra

“La Luna Nueva abre tu mente y tus deseos de aprovechar la vida a plenitud. Hoy puedes sentir ganas de aprender algo nuevo, viajar, explorar o cambiar tu rutina. Una conversación o un contenido que veas puede inspirarte profundamente. Tu energía está expansiva y ligera”.

Números de suerte: 40, 27, 17.

Escorpio

“La Luna Nueva te invita a soltar cargas emocionales y reorganizar tus límites. La Luna Nueva en Géminis te ayuda a hablar con más claridad y a pedir lo que necesitas sin temor o dudas. No temas expresar tu verdad: hoy tu voz tiene poder”.

Números de suerte: 6, 38, 22.

Sagitario

“La Luna Nueva ilumina tus relaciones. Hoy puedes tener una conversación importante, un acuerdo o un momento de conexión sincera con alguien importante. Es un buen día para escuchar, negociar y abrir espacio a nuevas dinámicas. Tu energía está más alerta y receptiva”.

Números de suerte: 1, 41, 38.

Capricornio

“Este domingo te pide ordenar tu mente y el espacio en que vives. La Luna Nueva en Géminis activa tu zona de hábitos, salud y organización. No necesitas hacer grandes cambios, basta con un pequeño ajuste que te de más paz. Tu productividad renace desde la paz y la armonía”.

Números de suerte: 5, 37, 22.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Hoy la Luna Nueva en Géminis despierta tu creatividad, tu alegría y tu deseo de expresarte. Hoy puedes sentirte más liviano, más espontáneo y conectado con lo que te gusta. Es un día perfecto para crear, grabar, escribir o compartir algo desde el corazón”.

Números de suerte: 6, 33, 16.

Piscis

“Este domingo te invita a cuidar tu hogar, tu energía y tu paz. La Luna Nueva en Géminis te ayuda a reorganizar tu espacio y tus emociones. Puedes sentir claridad sobre un tema familiar o personal que necesitaba un cambio. Hoy eliges ser más dulce y empático”.

Números de suerte: 5, 51, 49.