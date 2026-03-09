Horóscopo de los 12 signos para este lunes, 9 de marzo, según Nana Calistar

En medio de dudas, emociones intensas o momentos de cambio, muchas personas recurren a la astrología como si fuera una guía emocional.

Más que simples predicciones, para muchos se trata de una herramienta que ayuda a ordenar ideas, entender lo que se siente y, en algunos casos, tomar decisiones sobre el camino a seguir.

Dentro de ese universo astrológico abundan los mensajes amables, los consejos delicados y las advertencias planteadas con mucho cuidado. Pero no todos los astrólogos manejan ese tono.

Hay quienes prefieren hablar sin rodeos, decir lo que piensan de forma directa y sin adornar demasiado sus palabras. Ese estilo frontal es precisamente el que ha hecho famosa a la vidente mexicana Nana Calistar, conocida por su manera sin filtros de dirigirse a su audiencia.

Siguiendo esa misma línea franca que la caracteriza, la astróloga compartió sus predicciones para este lunes 9 de marzo.

Horóscopo de este lunes 9 de marzo de 2026

Aries

“Aries, este lunes 9 de marzo arranca con movimientos astrológicos que te traen con la cabeza dando vueltas, pensando más de lo normal y analizando ciertas situaciones que habías estado dejando pasar. No es casualidad que andes tan reflexivo, porque el universo quiere que abras los ojos y entiendas varias cosas que ya venían avisándose desde hace días”.

Tauro

“Tauro, este 9 de marzo comienza con movimientos que te harán abrir los ojos en varias situaciones que venías ignorando. A veces te haces el fuerte o la fuerte, pero en el fondo sabes que hay cosas que ya no cuadran como antes. La vida no te está castigando, simplemente te está enseñando a ser más selectivo con la gente que dejas entrar a tu mundo”.

Géminis

“Géminis, este lunes 9 de marzo comienza con movimientos que te van a traer medio inquieto, pensando en todo y en nada al mismo tiempo, porque si algo tienes tú es esa cabeza que nunca descansa. Pero ojo, porque esta semana no será cualquier semana; vendrán situaciones que te pondrán a prueba, sobre todo en el amor y en el trabajo”.

Cáncer

“Cáncer, este lunes 9 de marzo trae movimientos que tocarán directamente tu parte emocional, y tú sabes bien que cuando tu corazón se mueve, todo tu mundo también se sacude. Eres un signo muy sensible, aunque a veces quieras aparentar que todo te resbala. Pero la realidad es que lo que pasa a tu alrededor si te afecta, y mucho”.

Leo

“Leo, este lunes 9 de marzo trae movimientos en el terreno del amor que podrían dejarte más confundido que nunca. Tu corazón anda inquieto y eso no es casualidad. Las energías del momento están revolviendo tus sentimientos y podrías encontrarte en una situación bastante peculiar”.

Virgo

“Virgo, este lunes 9 de marzo llena con una energía muy clara para ti: es momento de aprender de los errores y enfocarte en lo que realmente vale la pena. Has pasado por situaciones que te dejaron lecciones importantes, aunque en su momento no las quisieras aceptar. Pero la vida no se equivoca cuando te pone ciertas pruebas. Cada experiencia que viviste tenía el propósito de enseñarte algo, y ahora toca aplicar lo aprendido”.

Libra

“Libra, este lunes 9 de marzo trae una energía muy clara para ti: deja de vivir mirando el retrovisor de la vida. El pasado ya hizo lo que tenía que hacer, ahora lo que importa es el presente y lo que eres capaz de construir a partir de hoy”.

Escorpio

“Escorpio, este lunes 9 de marzo trae encuentros y situaciones que podrían mover bastante tu mundo emocional. No todo será malo, pero sí habrá momentos en lo que tendrás que mantener la cabeza fría para no caer en viejos errores”.

Sagitario

“Sagitario, este lunes 9 de marzo trae movimientos interesantes en tu vida, sobre todo en cuestiones del corazón y de las decisiones importantes que llevas tiempo postergando. Si actualmente tienes una relación, el universo te está poniendo frente a una etapa donde podría darse un paso más serio. No necesariamente significa boda o compromiso inmediato, pero sí una evolución en la relación. Podrían comenzar a hablar de planes más formales, proyectos en conjunto o decisiones que implican construir algo más estable”.

Capricornio

“Capricornio, este lunes 9 de marzo llega con energías que podrían mover tu corazón más de lo que esperabas. Podría aparecer en tu vida una amistad nueva que te tratará con mucha atención, cariño y detalles que no estabas acostumbrado a recibir. Esa forma tan especial de acercarse podría hacer que empieces a desarrollar sentimientos fuertes en muy poco tiempo. Pero aquí viene la advertencia que debes escuchar bien: antes de entregar el corazón por completo, asegúrate de conocer bien la situación de esa persona”.

Acuario

“Acuario, este lunes 9 de marzo llega con bastante movimiento a tu alrededor, sobre todo en cuestiones de amistades, chismes y situaciones que podrían sacarte de tus casillas si no te sabes manejar con inteligencia. En primer lugar, se marca el rompimiento de una relación entre dos personas cercanas a ti, probablemente dentro de tu círculo de amistades”.

Piscis

“Piscis, este lunes 9 de marzo te trae una lección muy clara: las cosas importantes no caen del cielo de la noche a la mañana. Lo único que cae del cielo sin que lo pidas es la lluvia. Hay momentos en los que sientes que tus metas están muy lejos o que por más que intentas las cosas no se acomodan como esperabas. Esa sensación puede hacerte caer en desesperación o incluso en pensamientos negativos. Pero debes recordar algo muy importante: el tiempo también forma parte del proceso”.