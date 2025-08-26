Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 29 de agosto; la pitonisa reveló el mejor día de la semana para cada signo

Mhoni Vidente se ha destacado a nivel mundial al convertirse en la astróloga más famosa de Latinoamérica, debido a sus vaticinios, sobre todo en temas políticos y climáticos.

Además, la vidente cubana también sorprende a sus seguidores con las predicciones que lanza en su canal oficial de YouTube y en su cuenta de Instagram, en la que acierta con las visiones que tiene para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 29 de agosto de 2025

Para estos días, Mhoni Vidente entregó la carta del tarot que regirá esta semana, pero también su predicción acompañada de los números de la suerte y el mejor día de la semana para cada uno para tener un buen cierre de fin de mes.

Aries: el trabajo se tomará a las personas de este signo, y por esto tendrán que estar muy pendientes de organización de documentos y tiempo. El mejor día de la semana será el viernes 29 de agosto y les acompañarán los números de la suerte: 02, 05 y 36.

Tauro: las personas de esta casa astral estarán con la carta de El Mundo y siendo así, podrían estar recibiendo excelentes noticias en cuanto a viajes. Por otro lado, deberán cuidar su vida privada, ya que podrían estar inmersos en rumores. El mejor día de la semana es el martes 26 de agosto y el 12, 18 y 26 son los números mágicos.

Géminis: estarán con la carta de El Carruaje y deben tener presente que se vendrán unos días cargados de estrés por cambios que se podrían dar en el trabajo. El mejor día será el miércoles 27 de agosto y estarán acompañados por los números de la suerte 09, 27 y 41.

Cáncer: les acompaña la carta de La Rueda de la Fortuna y esto es un indicativo para las personas de este signo de que deben avanzar. Además, Mhoni ve que puede llegar abundancia, riqueza y crecimiento tanto laboral como espiritual. El mejor día es el martes 26 de agosto y los números son el 04, 40 y 77.

Leo: la carta de El Sol les dice que hay fortuna y estabilidad venidera. Sin embargo, está la advertencia de que podrían enfrentar complicaciones de salud si no limpian su entorno. Mejor día de la semana es el jueves 28 de agosto y los números que lo acompañan son el 04, 08 y 25.

Virgo: con la carta de El Loco, deben estar pendientes de arreglar líos legales, pero también deben enfocarse en el cuidado propio y la salud. El mejor día de la semana es el martes 26 de agosto y el 10, 18 y 25 serán sus números mágicos.

Libra: Mhoni vislumbra que llega fortaleza y determinación para este signo, lo cual favorece para que, con ayuda de los astros, se les facilite la toma de decisiones. El mejor día de la semana para este signo es el miércoles 27 de agosto y los números de la suerte serán el 06, 15 y 49.

Escorpio: están acompañados de la carta de La Templanza, y según Mhoni, esto dice que las personas de este signo deben tener calma y además, recalca que es necesario deshacerse de las malas energías. El mejor día de la semana será el viernes 29 de agosto y los números de la suerte son el 11, 14 y 30.

Sagitario: están bajo la carta de El Mago, la cual resalta “pide que se te va a dar”. Por otro lado, la vidente menciona que podrían enfrentar problemas de salud. El martes 26 será el mejor día de la semana y el 17, 33 y 66 serán los números mágicos para este signo.

Capricornio: tienen el As de Oros y Mhoni Vidente recomienda tranquilidad, paciencia y conciencia para las personas de esta casa astral. El mejor día de la semana será el viernes 29 de agosto y los números son el 03, 21 y 30.

Acuario: están con El Ermitaño y esto implica que llegó el momento en el que enfrenten problemas del pasado y tomen decisiones. El jueves 28 de agosto es el mejor día y los números son el 01, 15 y 29.