Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de septiembre; los cambios serán protagonistas

Muchas personas acuden al horóscopo en busca de orientación sobre lo que les depara el día, la semana o incluso el mes.

En esas consultas también encuentran detalles como los colores de la suerte, números recomendados y consejos que, según los astrólogos, pueden influir en el día a día.

Entre los nombres más destacados en los expertos en la astrología se encuentra Mhoni Vidente, pitonisa cubano-mexicana que tiene una popularidad que ha crecido gracias a la expectativa que generan sus mensajes y predicciones.

Mhoni Vidente habló sobre lo que pasaría en el mundo a mitad de 2025. | Foto: YouTube Unicable

Su estilo directo y sus lecturas suelen llamar la atención de quienes siguen con interés el mundo esotérico.

Entre sus predicciones más recordadas están las relacionadas con fenómenos naturales, fallecimientos de figuras públicas y hechos políticos que han marcado la agenda internacional.

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de septiembre

Aries (20 de marzo-18 de abril)

La carta de el mago les anuncia a las personas de esta carta astral que las tensiones podrían estar a flor de piel, por lo que deberán aprender a cuidar y darles solución a las discusiones con la pareja y la familia. Además, podrían llegar nuevos inicios en proyectos laborales.

Tauro (19 de abril-19 de mayo)

De la mano de la carta del emperador, este signo podría enfrentar cambios, por lo que podría llegar la sensación de querer mudarse, incluso de montar un negocio propio.

Géminis (20 de mayo-19 de junio)

Moni vidente advierte que es necesario evitar peleas realmente innecesarias y, por el contrario, menciona que en estos días se deben atender trámites pendientes.

Cáncer (20 de junio-21 de julio)

Serán días propicios para poner en orden las relaciones y sobre todo para estar atento a los enemigos ocultos que podrían convertirse en un obstáculo en el camino.

Leo (22 de julio-21 de agosto)

El amor podría tocar las puertas nuevamente pero no con una persona nueva, sino con alguien del pasado que regresa.

Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo (22 de agosto-21 de septiembre)

Será la temporada de su cumpleaños y la carta de As de oros hará que para estas personas lleguen mejores empleos, celebraciones y momentos llenos de reinvención.

Libra (22 de septiembre-22 de octubre)

La abundancia será protagonista en esta semana para esta casa astral. Sin embargo, la carta del mundo advierte que tendrá que cuidar la vida emocional y también organizar mejor sus tiempos.

Escorpio (23 de octubre-20 de noviembre)

Mhoni vidente menciona que las personas de este signo recibirán la energía del sol con abundancia, un amor sorpresa inesperado y la capacidad de desligarse de personas que solamente le brindan un ambiente negativo.

Sagitario (21 de noviembre-20 de diciembre)

Los cambios estarán presentes durante estos días para este signo, sobre todo los laborales, ya que podría recibir llamados inesperados.

Capricornio (21 de diciembre-18 de enero)

En el ámbito laboral podrían las personas de Capricornio enfrentar diferentes retos, pero también podría llegar a su vida uno que le signifique madurez y estabilidad en toma de decisiones.

Acuario (19 de enero-17 de febrero)

En cuanto al terreno amoroso y sentimental, las personas de este signo tendrán que aclarar sus sentimientos, sobre todo con un amor del pasado.

Piscis (18 de febrero-19 de marzo)