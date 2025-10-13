Suscribirse

Gente

Horóscopo de Walter Mercado para este 13 de octubre: los signos que recibirán un golpe de suerte y sus números afortunados

A pesar de haber fallecido en 2019, el legado del astrólogo sigue vigente hasta hoy.

Redacción Gente
13 de octubre de 2025, 5:23 p. m.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
La astrología se ha consolidado como una herramienta a la que muchas personas recurren para encontrar sentido a diversos aspectos o situaciones de su vida. Este fenómeno, vigente desde hace décadas, continúa despertando interés y relevancia en la actualidad. Día a día, astrólogos y expertos realizan lecturas que revelan cuáles signos del zodiaco podrían gozar de mayor fortuna y cuáles números traerán buena suerte.

Uno de los nombres más recordados en este campo es el del reconocido astrólogo Walter Mercado. Aunque falleció en 2019, su legado perdura, y su figura sigue siendo sinónimo de credibilidad en materia de predicciones y numerología.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
Actualmente, una de sus sobrinas y colaboradoras mantiene viva su tradición, actualizando a diario los escritos del vidente para compartir quiénes serán los signos más favorecidos durante el mes, la semana o el día. En esta ocasión, y según lo recopilado por el portal El Nuevo Herald, así se presenta el horóscopo para este lunes 13 de octubre:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Semana llena de armonía y romanticismo. Las relaciones se fortalecen y, para quienes están solteros, podría surgir un nuevo amor. Números de suerte: 11, 50, 6

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La salud mejora y se presenta un buen momento para resolver asuntos pendientes con la pareja. En el ámbito laboral, se vislumbran nuevas oportunidades. Números de suerte: 15, 36, 18

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Etapa propicia para la creatividad y la diversión. Predomina la libertad para expresarse y disfrutar de las relaciones amorosas. Números de suerte: 2, 19, 31

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Surge el deseo de embellecer el hogar y crear un ambiente más acogedor. La intuición será la mejor guía para lograrlo. Números de suerte: 41, 15, 8

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La vida social florece. Se destacan la comunicación, el afecto y la capacidad para fortalecer vínculos con el entorno. Números de suerte: 33, 51, 7

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es posible incurrir en algunos gastos extra, aunque también llegarán nuevas oportunidades financieras y de inversión. Números de suerte: 10, 46, 18

Los astros y la tecnología coinciden: algunos signos tendrían mayor fortuna en juegos de azar este primer fin de semana.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El encanto natural se intensifica. Es un momento ideal para reconciliarse y fortalecer lazos personales y afectivos. Números de suerte: 9, 21, 37

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Aumentan la empatía y el deseo de ayudar a los demás, aunque será importante evitar que otros se aprovechen de la buena voluntad. Números de suerte: 16, 42, 51

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La vida social cobra impulso. Se disfrutarán reuniones, nuevas amistades y colaboraciones enriquecedoras. Números de suerte: 28, 4, 13

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El brillo profesional se hace notar. Venus favorece los logros laborales y el reconocimiento por los esfuerzos realizados. Números de suerte: 17, 22, 10

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Comienza una etapa de crecimiento personal y exploración. El arte, las experiencias nuevas y los viajes aportarán inspiración. Números de suerte: 11, 15, 43

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La pasión se intensifica. Las relaciones de pareja y los proyectos compartidos se fortalecen bajo una energía renovada. Números de suerte: 33, 5, 14

