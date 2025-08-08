Horóscopo del fin de semana del 8 al 10 de agosto de 2025: números mágicos y prevenciones para los 12 signos

Del viernes 8 al domingo 10 de agosto de 2025, el horóscopo anuncia un fin de semana cargado de energías transformadoras.

Los movimientos planetarios, liderados por la influencia de Venus en Leo y la Luna en tránsito por Escorpio, favorecen las decisiones emocionales profundas, el cierre de ciclos y la revisión de vínculos personales.

Signos que contarán con suerte | Foto: 123rf

Este será un momento ideal para sanar heridas del pasado, fortalecer relaciones y también para reconectar con metas olvidadas. La energía cósmica invita a actuar con determinación, pero también con sabiduría.

Durante estos tres días, los signos del zodiaco estarán particularmente sensibles a las señales del universo.

Algunas decisiones podrían marcar puntos de inflexión importantes en asuntos del corazón, mientras que el plano profesional requerirá madurez y claridad.

Será crucial prestar atención a la intuición, ya que esta jugará un papel clave en la toma de decisiones. La astrología recomienda no dejarse llevar por impulsos ni apresurar resultados.

Horóscopo para el fin de semana del 8 al 10 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo - 19 de abril): este fin de semana sentirá la necesidad de liderar y tomar decisiones rápidas, pero cuidado con actuar sin medir consecuencias. La impulsividad podría generar roces familiares. En el amor, busque el diálogo.

Número de la suerte: 17

El horóscopo advierte no firmar documentos sin leer la letra pequeña.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): momento ideal para reconectar con su hogar y seres queridos. La energía astral favorece los reencuentros y las conversaciones sinceras. Buen momento para iniciar un ahorro.

Número de la suerte: 25

No se cierre a nuevas ideas, aunque parezcan arriesgadas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): su mente estará más activa de lo habitual. Conversaciones importantes traerán claridad, pero evite los chismes. En el amor, podría reencontrarte con alguien del pasado.

Número de la suerte: 12

No prometa lo que no puede cumplir.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): la nostalgia le rondará, pero también será una oportunidad para sanar. Buen momento para reorganizar sus finanzas y cuidar su salud emocional.

Número de la suerte: 8

No se sobrecargue con responsabilidades ajenas.

Signos del zodiaco | Foto: Getty Images

Leo (23 de julio - 22 de agosto): el Sol le favorece y le impulsa a brillar. Fin de semana ideal para iniciar nuevos proyectos y mostrar su liderazgo. Sin embargo, controle su ego.

Número de la suerte: 33

33 No se involucre en dramas ajenos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): su energía será más introspectiva. Aproveche estos días para ordenar su entorno y sus pensamientos. La meditación o el descanso le beneficiarán.

Número de la suerte: 19

No se exija más de la cuenta.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): las relaciones serán su enfoque principal. Es un buen momento para fortalecer vínculos, aunque debe ser honesto consigo mismo, no idealice.

Número de la suerte: 6

No postergue conversaciones incómodas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): la Luna en su signo intensifica sus emociones. Use esta energía para transformarse y cerrar ciclos. Lo oculto saldrá a la luz.

Número de la suerte: 21

No se deje dominar por los celos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): su espíritu aventurero querrá salir a flote. Viajes cortos o actividades al aire libre le renovarán. Evite los excesos.

Número de la suerte: 14

No ignore señales del cuerpo, podría estar agotado.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): la planificación será su mejor aliada. Fin de semana ideal para establecer metas a corto plazo. En lo sentimental, muestre más empatía.

Número de la suerte: 10

No descuide sus relaciones por enfocarse solo en lo laboral.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): sentirá una necesidad de cambio y libertad. Puede aprovechar este impulso para hacer ajustes en su rutina. Escuche su voz interior.

Signos del zodiaco que recibirán dinero. | Foto: Getty Images

Número de la suerte: 29

No tome decisiones apresuradas por rebeldía.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): su intuición estará en su punto más alto. Momento perfecto para la creatividad, el arte y la espiritualidad. Confíe en sus corazonadas.

Número de la suerte: 5

No se aísle emocionalmente.