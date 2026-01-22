Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 22 de enero para los 12 signos del zodiaco

Para los astrólogos, el jueves 22 de enero se presenta como una jornada especialmente favorable para avanzar en proyectos profesionales y atender asuntos personales, impulsada por alineaciones planetarias que estimulan la valentía y fortalecen la percepción interior.

Horóscopo y predicciones para este jueves, 22 de enero, según Nana Calistar

En medio de este escenario, vuelve a cobrar fuerza el recuerdo de Walter Mercado, una figura cuya prédica basada en el amor y la fe continúa resonando. Aunque ya no está presente en los espacios mediáticos, su visión se mantiene viva gracias al trabajo de su sobrina, Betty B. Mercado, quien se ha propuesto conservar ese mensaje y recordar que la confianza en la propia energía puede abrir caminos.

Los expertos mencionan que cada jornada ofrece la oportunidad de empezar de nuevo y que, para quienes se permitan adaptarse a lo inesperado y seguir el pulso del momento, este jueves puede significar algo más que una fecha marcada en el calendario: un símbolo de renovación y nuevos comienzos.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 22 de enero de 2026

Aries

Es necesario eliminar pensamientos negativos y controlar la mente para mejorar la salud, evitar malas energías y tener estabilidad emocional, ya que es la mejor medicina para el cuerpo.

Números de la suerte: 41, 1 y 28.

Tauro

Mientras la vida personal siga teniendo giros y ajustes, hay que hacer una pausa para poner todo en orden y así permitir que mejores cosas lleguen.

Números de la suerte: 33, 10 y 2.

Géminis

En este día, la intuición tendrá una gran relevancia, porque la mayoría podría suceder. Además, todo el tiempo y ayuda que se invierta en otros, se multiplicará para personas de este signo.

Números de la suerte: 15, 17 y 5.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Cáncer

El orden es necesario en este día, para que todo se pueda lograr como se quiere; hay que hacer un alto y organizar los pensamientos para que se pueda lidiar con los mismos.

Números de la suerte: 6, 44 y 31.

Leo

El dinero y el amor son importantes en este día para las personas de este signo. En cuanto al amor, seguirá estancado hasta que se resuelvan líos del pasado; y para el dinero, la abundancia reinará y la plata llegará de orígenes inesperados.

Números de la suerte: 14, 37 y 2.

Virgo

En este día se podría ganar bastante experiencia, sobre todo si se vive en el extranjero y se experimenta con culturas ajenas que pueden abrir las puertas a nuevos horizontes.

Números de la suerte: 11, 8 y 36.

Libra

Las personas de este signo están en el momento en el que se les puede dar absolutamente todo, pero la cuestión es de tiempo, de paciencia, pues aunque se puedan presentar obstáculos, las cosas se darán.

Números de la suerte: 5, 26 y 9.

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy jueves, 22 de enero

Escorpio

Es hora de ser honesto consigo mismo y así podrá ver que no hay necesidad de seguir a nadie para que esto abra muchas puertas. Llega un momento en el que se descubre la verdad y se puede ver que es a favor.

Números de la suerte: 47, 33 y 6.

Sagitario

Aumenta la posibilidad de cambiar de trabajo. Las noticias en este ámbito podrían sorprender a las personas de este signo del zodiaco. También está en un momento en el que quiere renovar sus energías, tanto personales como laborales y del hogar.

Números de la suerte: 30, 4 y 8.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Capricornio

Recibirán el apoyo y la ayuda que necesitan para tomar decisiones importantes en la vida. También se podrían dar cuenta de que necesitan cooperación y estímulo de aquellas personas que comparten el diario vivir.

Números de la suerte: 6, 42 y 23.

Acuario

Se podrían presentar viajes cortos que se disfrutarían mucho. La prosperidad llega en este día, ya sea a través de los dotes creativos y del trabajo, o de la pareja, quien se podría mostrar muy dadivosa.

Números de la suerte: 10, 1 y 19.

Piscis

La disposición simpática y dulce podría ayudar a relacionarse fácilmente con los demás, aunque otras personas lleguen a pensar que son egoístas o directos con las opiniones.

Números de la suerte: 31, 19 y 23.