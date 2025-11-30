Gente
Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 1 de diciembre; sorpresas para los 12 signos
Dio algunas ideas de combinaciones para llevarse el premio mayor en las loterías y chances.
El legado astrológico de Walter Mercado continúa vigente gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día mantiene actualiza a los seguidores del astrólogo con la información relevante que dejó en manos de su familia antes de fallecer en el año 2019.
Para el lunes, 1 de diciembre, la energía impulsa a los signos a tomar decisiones, asumir nuevos retos y escuchar con atención las señales del destino.
Adicionalmente, compartió los esperados números de la suerte, los cuales acercarían a los creyentes en las energía a llevarse millonarios premios a través de juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Este día trae impulso para avanzar en nuevos caminos, aunque es importante evitar decisiones precipitadas que comprometan procesos a largo plazo.
Números mágicos: 4, 7 y 13.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se favorecen la toma de decisiones. Es importante que tome acción para un sueño que tenía pendiente.
Números mágicos: 2, 8 y 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es un día perfecto para proponer ideas, abrir diálogos y conectar con personas influyentes. Evitar roces innecesarios.
Números mágicos: 3, 9 y 18.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El deseo de proteger a los seres queridos se intensifica, y realizar acciones solidarias traerá calma y bienestar. Se recomienda evitar reacciones exageradas.
Números mágicos: 1, 5 y 14.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es una jornada para liderar, destacarse y atraer nuevos apoyos, aunque actuar con humildad permitirá ser mejor recibido por las personas de su entorno.
Números mágicos: 6, 23 y 29.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se recomienda evitar la autoexigencia excesiva y cuidar el equilibrio entre trabajo y bienestar emocional.
Números mágicos: 8, 15 y 21.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Podrían surgir tensiones, pero expresar lo que se siente con calma puede resolver situaciones estancadas.
Números mágicos: 6, 12 y 17.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La paciencia será clave para evitar choques innecesarios y avanzar con madurez. Si tiene una conversación difícil, maneje la prudencia.
Números mágicos: 5, 13 y 19.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es un momento ideal para iniciar proyectos o planear un viaje. Mantener un espacio para la calma ayudará al equilibrio.
Números mágicos: 2, 7 y 20.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Su determinación estará fortalecida y será buen momento para avanzar en metas profesionales. y laborales.
Números mágicos: 3, 11 y 14.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad se dispara y favorece iniciativas innovadoras. Rodearse de personas inspiradoras permitirá proponer ideas que destaquen.
Números mágicos: 4, 10 y 16.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tendrá un impulso para romper la rutina y explorar actividades nuevas. Será un día para conectar con personas afines y expresar el lado más creativo.
Números mágicos: 1, 9 y 18.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.