Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 1 de diciembre; sorpresas para los 12 signos

El legado astrológico de Walter Mercado continúa vigente gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día mantiene actualiza a los seguidores del astrólogo con la información relevante que dejó en manos de su familia antes de fallecer en el año 2019.

Para el lunes, 1 de diciembre, la energía impulsa a los signos a tomar decisiones, asumir nuevos retos y escuchar con atención las señales del destino.

Adicionalmente, compartió los esperados números de la suerte, los cuales acercarían a los creyentes en las energía a llevarse millonarios premios a través de juegos de azar.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día trae impulso para avanzar en nuevos caminos, aunque es importante evitar decisiones precipitadas que comprometan procesos a largo plazo.

Números mágicos: 4, 7 y 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se favorecen la toma de decisiones. Es importante que tome acción para un sueño que tenía pendiente.

Números mágicos: 2, 8 y 16.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día perfecto para proponer ideas, abrir diálogos y conectar con personas influyentes. Evitar roces innecesarios.

Números mágicos: 3, 9 y 18.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El deseo de proteger a los seres queridos se intensifica, y realizar acciones solidarias traerá calma y bienestar. Se recomienda evitar reacciones exageradas.

Números mágicos: 1, 5 y 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es una jornada para liderar, destacarse y atraer nuevos apoyos, aunque actuar con humildad permitirá ser mejor recibido por las personas de su entorno.

Números mágicos: 6, 23 y 29.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se recomienda evitar la autoexigencia excesiva y cuidar el equilibrio entre trabajo y bienestar emocional.

Números mágicos: 8, 15 y 21.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. | Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Podrían surgir tensiones, pero expresar lo que se siente con calma puede resolver situaciones estancadas.

Números mágicos: 6, 12 y 17.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La paciencia será clave para evitar choques innecesarios y avanzar con madurez. Si tiene una conversación difícil, maneje la prudencia.

Números mágicos: 5, 13 y 19.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es un momento ideal para iniciar proyectos o planear un viaje. Mantener un espacio para la calma ayudará al equilibrio.

Números mágicos: 2, 7 y 20.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Su determinación estará fortalecida y será buen momento para avanzar en metas profesionales. y laborales.

Números mágicos: 3, 11 y 14.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad se dispara y favorece iniciativas innovadoras. Rodearse de personas inspiradoras permitirá proponer ideas que destaquen.

Números mágicos: 4, 10 y 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tendrá un impulso para romper la rutina y explorar actividades nuevas. Será un día para conectar con personas afines y expresar el lado más creativo.

Números mágicos: 1, 9 y 18.