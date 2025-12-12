Gente
Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 13 de diciembre; sorpresas para cada signo
En el mes de Navidad, muchos confían en el vidente para apostar su dinero en juegos de azar.
Para el año 2025, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más relevantes en el mundo de la astrología, pues pese a que falleció en el año 2019, muchos confían en los escritos y predicciones que dejó en manos de su familia.
Es por esto que su sobrina Betty B. Mercado se pronunció a través del portal de El Herald de México y compartió consejos, recomendaciones y números de la suerte para el sábado, 13 de diciembre.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Aries podría vivir una atracción instantánea, aunque se recomienda precaución con personas que no tienen claridad en su vida amorosa.
Números mágicos: 20, 45, 37.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Conocer los puntos débiles de sus detractores permitirá tomar decisiones inteligentes. Nada debe quedar al azar y se aconseja prepararse para cualquier escenario.
Números mágicos: 2, 10, 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La comunicación emocional jugará un papel determinante. Mientras más amor entregue, más recibirá a cambio.
Números mágicos: 14, 3, 29.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Sus talentos brillarán y su energía positiva iluminará a quienes lo rodean. La vitalidad física también se fortalecerá.
Números mágicos: 12, 7, 46.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Leo deberá controlar la información que comparte y evitar interferencias externas en temas privados. Un anhelo cercano podría hacerse realidad.
Números mágicos: 8, 15, 9.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Estudiar, mejorar y mantenerse disciplinado abrirá caminos de éxito. La creatividad será una aliada importante.
Números mágicos: 11, 23, 44.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Es momento de evitar préstamos, controlar gastos y actuar con estrategia. Los proyectos personales empiezan a tomar forma.
Números mágicos: 28, 4, 11.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La confianza será clave en cada relación. Liberarse de celos o inseguridades permitirá que la energía fluya de manera armoniosa.
Números mágicos: 3, 27, 19.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Sagitario deberá dejar ir aquello que ya no tiene arreglo. Un nuevo capítulo se abre y será fundamental evitar repetir errores del pasado.
Números mágicos: 16, 18, 2.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El orgullo podría jugar en contra. Dominar los pensamientos permitirá tomar mejores decisiones.
Números mágicos: 17, 8, 21.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Acuario deberá enfocarse en lo auténtico y evitar dejarse llevar por lo aparente. Las verdaderas riquezas estarán en los valores.
Números mágicos: 5, 38, 23.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La discreción será una aliada. Piscis deberá cuidar su vida privada y evitar comentarios innecesarios.
Números mágicos: 15, 2, 33.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.