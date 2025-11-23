Gente
Horóscopo y predicciones de los 12 signos del zodiaco, este domingo 22 de noviembre, según Nana Calistar
De acuerdo con la astróloga mexicana, ciertas casas tendrían que andar con mucho cuidado.
Cada vez más personas consultan la astrología antes de tomar decisiones cotidianas: algunos revisan el horóscopo para orientar su semana, otros para estructurar el mes e incluso hay quienes lo usan como guía para todo el año.
La idea de que los movimientos celestes influyen en la vida de los doce signos ha cobrado fuerza entre quienes confían plenamente en esta práctica.
En múltiples países, intérpretes y especialistas han ganado notoriedad al ofrecer predicciones que, según muchos seguidores, encajan de forma sorprendente con su realidad diaria. En México destaca una figura que ha sabido abrirse camino con especial fuerza en el mundo digital: Nana Calistar.
Con un estilo muy reconocible, comparte cada día sus mensajes para cada signo y se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el panorama astrológico actual.
Horóscopo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
- Aries
“Aprende a soltar y dejar ir, mijito, porque aferrarte a lo que no es tuyo es como abrazar nopales: nomás te llenas de espinas. A veces quieres retener a cada hijo o hija de la chingada que solo te usa como títere, pero tú no naciste pa’ andar limpiando babas ajenas. Confía en lo que vales, que personas buenas no te faltan”.
- Géminis
“Si alguna vez dudaste de esa persona, fue por algo. Esta semana te enteras de una traición, de chismes donde te traen de protagonista y de cosas que te harán sentir que te fallaron otra vez. No entregues tu corazón tan fácil, porque hay gente que parece muy bonita por fuera, pero está podrida por dentro”.
- Tauro
“no te desaparezcas tanto esperando que el ser amado te busque, porque lejos de extrañarte, esa persona podría aburrirse y dejarte colgado como ropa en el tendedero. Hay gente que es bien hija de la chingada y si tú no les escribes, ellos menos se van a molestar en mover un dedo por ti”.
- Cáncer
“Conforme avancen los días, te vas a sentir más sensible que bolillo recién salido del horno. Entrarás en un estado medio triste, porque te darás cuenta que te falta algo que no has podido llenar. Recuerda: la felicidad está en tu interior, no en el de otras personas”.
- Leo
“En estos días andas tan distraído que te me vas a meter un chingadazo en cualquier momento. Cuídate de caídas y golpes tontos, porque traes la cabeza en otro lado. Las relaciones familiares empiezan a mejorar, y eso te dará una tranquilidad que no habías sentido desde hace tiempo”.
- Virgo
“Nunca dudes de tu capacidad, aunque haya gente bien pendeja que quiera tumbarte con comentarios que no sirven ni pa’ papel de baño. Tú eres fuerte, inteligente y fregón, pero te dejas afectar por cualquier crítica barata. Si tienes pareja, se visualiza un periodo tranquilo, aunque tú eres más celoso que perro con hueso”.
- Libra
“Libra, ten muchísimo cuidado con una persona de piel clara que meterá cizaña en tu relación o en tu vida emocional. No permitas que nadie te falta al respeto ni te haga sentir menos”.
- Escorpio
“No te limites ni te pongas frenos tontos. Tienes todo para llegar a donde quieres y sin andar dando explicaciones. Un viaje podría cuajar a mediados de diciembre, en compañía de alguien muy querido o una amistad que te trae sonriendo sin querer”.
- Sagitario
“En estos días vas a andar con la lengua más filosa que cuchillo de carnicería... ¿y sabes qué? Te va a valer pura madre lo que piensen los demás. La señora de antes que te habla te dice: ‘mijito, si eso te da paz, tú dale, que a estas alturas ya no estamos para quedarnos callados nomás pa’ caerle bien a la bola de gente hipócrita’“.
- Capricornio
“Tú siempre con tu buena voluntad y aún así la gente te ve con cara de fuchi. Haces algo bueno y te lo toman como agresión... pues mira, que te valga mauser, haz lo que se te de la gana y deja que la gente critique, que pa’ eso nacieron algunos”.
- Acuario
“Si tienes pareja, agárrate, porque una amistad andar echándole el ojo a tu pareja y podría quererte dar el bajón. No confíes tanto, mijito, porque luego te agarras llorando como si te hubieran quitado el bolillo recién horneado. Eres de carácter fuerte, de los que hablan directo a la yugular y sin anestesia”.
- Piscis
“Viene la noticia de un familiar que se enferma, pero no te me estreses de más, porque todo se irá acomodando poco a poco. Esta semana vas a sentir una paz muy bonita, porque alguien especial te hará sentir querido o querida, como hace mucho no te sentías. Si tienes pareja, cuida los celos”.
