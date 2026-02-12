Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy jueves, 12 de febrero

Cerca del cierre de semana, el experto soltó nuevas palabras para los 12 signos.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

12 de febrero de 2026, 8:04 a. m.
Niño Prodigio: predicciones diarias.
Niño Prodigio: predicciones diarias. Foto: Instagram @ninoprodigio

Víctor Florencio, conocido internacionalmente como El Niño Prodigio, sigue consolidándose como una de las voces más influyentes de la astrología en el ámbito hispanohablante. Su propuesta espiritual, cercana y cargada de carisma le ha permitido conectar con miles de personas que encuentran en sus mensajes una guía para comprender los procesos de cambio que atraviesan en su día a día.

A diferencia de otros intérpretes del zodiaco, el astrólogo dominicano basa sus predicciones en los cuatro elementos de la naturaleza —fuego, tierra, aire y agua—, un método que le permite ofrecer lecturas colectivas enfocadas en la energía predominante que rodea a cada grupo de signos. Este enfoque busca ir más allá de lo individual y conectar con experiencias emocionales compartidas.

Gracias a esta dinámica, El Niño Prodigio logra establecer un puente entre los movimientos del universo y la vida cotidiana de sus seguidores, quienes suelen identificarse con los mensajes que transmite a través de sus plataformas digitales.

En una reciente publicación realizada en su cuenta de Instagram, el vidente compartió su análisis sobre las energías que marcarán el 12 de febrero de 2026. Según explicó, esta fecha se presenta como un punto clave dentro del ciclo astral del mes, cargado de señales y transformaciones importantes.

De acuerdo con su interpretación, la jornada estará atravesada por decisiones cruciales, impulsando a muchas personas a replantearse caminos, cerrar etapas y abrirse a nuevas oportunidades de crecimiento personal y evolución espiritual.

Horóscopo del 12 de febrero de 2026

Aries, leo y sagitario

Tu fuerza laboral y deseo de avanzar toman protagonismo. Sientes que necesitas ordenarte, sostener tu ambición y demostrar que puedes prosperar con disciplina, tenacidad y propósito”.

Tauro, virgo y capricornio

Se abren puertas concretas para elevar tu posición, recibir apoyo y ver resultados tangibles, mientras tu compromiso afectivo y profesional se vuelve más sólido y real, sentirás que consolidas algunas metas”.

Géminis, libra y acuario

“Llegan personas que amplían tu mirada, te orientan y te invitan a explorar ideas distintas, culturas nuevas y proyectos compartidos. La curiosidad se activa y los vínculos te estimulan”.

Cáncer, escorpio y piscis

“Tu vitalidad aumenta y se abren oportunidades para mejorar tu rutina, tu economía y tu posición ante el mundo, con señales claras de avance. Cuando haces tu parte con constancia, la energía externa responde”.

