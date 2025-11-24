Horóscopo y predicciones este lunes 24 de noviembre para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar

Cada vez son más quienes, antes de decidir desde asuntos mínimos hasta planes de largo plazo, echan un vistazo al horóscopo.

Para algunos se trata de una brújula semanal; para otros, una herramienta para organizar el mes o incluso anticipar el rumbo del año entero.

La creencia de que los astros marcan el pulso de la vida de los 12 signos continúa expandiéndose entre sus seguidores más fieles.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

En distintos países, intérpretes y divulgadores de la astrología se han vuelto figuras reconocidas gracias a predicciones que muchos consideran sorprendentemente acertadas.

En México, una de las voces que mejor ha ganado reconocimiento en redes sociales es Nana Calistar.

Con un estilo inconfundible y mensajes diarios dedicados a cada signo, ha logrado posicionarse como una de las referencias más influyentes del actual universo astrológico.

Horóscopo de hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Aries

“En cuestiones de dinerito vienen días bravos, de esos donde uno siente que el viento se lleva hasta las ganas de vivir. Lo que te llegue, guárdalo, porque si lo gastas en pendejadas, después no te va a alcanzar ni pa’ los chicles”.

Géminis

“El trabajo y el dinero se mueven a tu favor. Lo relacionado con compras, ventas y movimientos rápidos te va a dejar buenos ingresos, así que aprovecha mientras la suerte te guiñe el ojo. Pero cuida la salud: vienen molestias en la garganta, alergias y dolores de espalda”.

Tauro

“Criatura cabezuda pero noble, este noviembre del 2025 te pide que reconozcas esos errores del pasado que te da vergüenza aceptar. No para que te flageles, sino para que aprendas y no vuelvas a caer en la misma piedra... ni en el mismo pendejo”.

Cáncer

“Por fin se te ve recuperando energía, ganas y brillo, como cuando te levantas después de una buena chinga emocional. Si tienes pareja, prepárate: vienen días de mucha pasión”.

Leo

“Andas en días en que cualquier cariñito te puede tumbar, y no precisamente del sofá. Posibilidades altísimas de encamarte con una amistad, y mira, no es que esté mal, pero contigo nada es casual: tú te enamoras hasta del modo en que te respiran cerca”.

Virgo

“Si tienes pareja, ya no le saques la vuelta a la conversación incómoda. Es momento de poner las cartas sobre la maldita mesa y sacar todo eso que te has guardado y que te ha quitado noches enteras de sueño”.

Libra

“Traes un mundo enorme a tus pies, pero te lo estás negando tú solito por seguir cargando culpas ajenas. Deja ya de auto chingarte, porque si no te sueltas del pasado, vas a seguir patinando en el mismo lodo emocional de siempre. Ese amor que traes atorado nomás te está restando”.

Escorpio

“Tú que eres tan intenso, viene viaje o salida de la ciudad que no solo te va a caer bien, te va a renovar el alma. Pero mientras eso pasa, prepárate para preocupación por la salud de un familiar”.

Sagitario

“Te llega dinerito extra que te va a caer como bendición para comprar eso que has querido desde hace rato. También llega salida, paseo o rol con amistades que te harán despejar la mente. Una llamada o mensaje te va a alegrar el día más de lo que imaginas. Y sí, deja de ser tan frío con tu familia”.

Capricornio

“Viene viaje, embarazo en la familia y la aparición del amorcito del pasado que solo regresa a joder. Pero recuerda: ya comiste de ese plato, ya sabes a qué sabe y que no vale la pena repetir”.

Acuario

“Andas en una situación confusa que te trae el alma hecha nudo. Y sí, te urge tomar una decisión, pero antes consúltalo con tu familia. Ellos te darán otro ángulo que tú, por irte de corazonazo, no estás viendo”.

Piscis

“Tú eres de corazón noble pero bien aporreado. Por eso te da miedo iniciar una nueva relación: porque aún traes los raspazos emocionales del pasado. Pero ya estuvo bueno, criatura. Cierra ese capítulo que ya huele a humedad y date permido de conocer nuevas caricias”.