Influencer mexicana, señalada en caso del Mencho, se pronunció y destapó decisión por delicado tema: “Mucho daño”

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, señalado como máximo cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el domingo pasado durante un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas.

El hecho se registró en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Oseguera, nacido en 1966, figuraba desde hace años entre los criminales más buscados tanto por México como por Estados Unidos, debido a su rol como líder de una organización que se originó en 2007 bajo la sombra del Cártel de Sinaloa y que posteriormente se consolidó de manera independiente como una de las más poderosas del país.

Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, Oseguera asumió un lugar protagónico en el mapa del narcotráfico, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del crimen organizado en México.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse pormenores del operativo. Según información entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la intervención se puso en marcha luego de que labores de inteligencia identificaran un posible encuentro entre el capo y una mujer de su círculo cercano en Tapalpa. Ese dato permitió localizar el lugar donde se encontraba y en el que finalmente fue abatido.

Posteriormente, en redes sociales empezaron a difundirse publicaciones e imágenes que buscaban vincular el caso con una creadora de contenido conocida como María Julissa, quien tiene 25 años, supera los tres millones de seguidores en Instagram y es reconocida en plataformas digitales con el sobrenombre de La Barbie del béisbol.

María Julissa desmiente relación con la muerte de ‘El Mencho’ Foto: Instagram: @mariajulissa13

Sin embargo, ante la ola mediática en la que terminó involucrada, la joven decidió tomar una contundente decisión, anunciando acciones legales para proteger su bienestar y el de su familia.

María Julissa publicó un comunicado de su equipo legal, el cual negaba de forma clara cualquier vínculo suyo con el caso del Mencho.

“En las últimas horas han circulado en redes sociales y medios digitales señalamientos falsos que vinculan a la figura de redes sociales Maria Julissa con alias ‘El Mencho’. Frente a la gravedad de los hechos y especulaciones que estos han generado, como representantes legales nos vemos en la necesidad de aclarar la situación”, se lee en el post de la firma Sonus.

“Estas acusaciones son totalmente falsas, carecen de sustento fáctico y jurídico, y resultan profundamente irresponsables. La difusión de rumores de este tipo constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, como su honra, buen nombre, integridad personal y seguridad, pudiendo poner en riesgo incluso su vida e integridad física”, apuntó.

Tras hacerse un llamado a los medios y a los portales de entretenimiento sobre la información que se compartía, se indicó que la influencer llevaría a cabo estas acciones para que se investigue quiénes fueron los responsables de poner su nombre en este escenario.

“Se informa que Maria Julissa, a través de su equipo jurídico, adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investigue a los responsables de difundir dichas acusaciones y se impongan las sanciones que correspondan. Finalmente, agradecemos el apoyo, respeto y solidaridad hacia María Julissa en este momento”, concluyó.