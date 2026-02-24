¿Quién es la ‘influencer’ señalada de “traicionar” al Mencho?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el pasado domingo por las autoridades mexicanas.

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco. Nacido en 1966, era considerado como uno de los principales objetivos de los gobiernos de México y de Estados Unidos por liderar un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, pero más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país.

Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar.

Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Especulaciones

Con el correr de las horas se empezaron a conocer detalles del operativo que terminó con la muerte del narcotraficante. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, las acciones se activaron luego de que labores de inteligencia detectaran que una mujer cercana al capo se reuniría con él en Tapalpa. Esa pista permitió ubicar el inmueble donde permanecía Oseguera y en el que fue abatido.

Tras darse a conocer estos detalles, en plataformas digitales comenzaron a circular mensajes e imágenes que intentaban relacionar a una influencer llamada María Julissa con el caso.

La mujer rechazó las versiones

Posteriormente, la mujer rechazó cualquier implicación en los hechos a través de redes sociales.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, dijo en un comunicado.

Asimismo, pidió a sus seguidores reportar cualquier publicación que la vincule con el caso. “Por favor, reporten porque no es verdad y se los pido de corazón”, señaló.

De igual manera, solicitó no caer en noticias falsas y consultar “siempre fuentes confiables y oficiales”.

De acuerdo con medios mexicanos, María Julissa es una influencer de 25 años, que cuenta con más de tres millones de seguidores en a de Instagram. Es conocida con el apodo de la La Barbie del béisbol debido a su afición por este deporte.

*Con información de Europa Press