Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

La presentadora Jessica Cediel sostuvo el pasado fin de semana una conversación con la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, a quien le brindó su apoyo en la Gran Consulta por Colombia que se votará el próximo domingo 8 de marzo.

En la charla, que fue publicada en la cuenta de Instagram de la candidata uribista, Cediel afirmó que ama a Colombia y desea que el país “esté en manos seguras”. Por ello, manifestó que respalda a Valencia.

“Soy una ciudadana que ama a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras. Y para mí como mujer —ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente y esté en la otra esquina—, pero desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”, expresó inicialmente.

Valencia agradeció el apoyo y elogió a la presentadora. “Mi Jessica, estar contigo es un sueño. Eres una mujer que ha irradiado tanto amor, tanta confianza, tanta tenacidad”, expresó al tiempo que destacó la importancia del empoderamiento de las mujeres.

Posteriormente, Cediel se refirió a los estudios de opinión que muestran a la candidata del Centro Democrático como favorita para imponerse en la consulta del domingo y aseguró que va por “buen camino”.

“Sabemos que estamos liderando las encuestas y que vamos por buen camino, pues para que sigamos haciendo eso realidad, ¡Paloma presidente!”, dijo la también modelo, quien pidió que Dios le dé sabiduría a Valencia y la proteja.

“Eres la mujer que viene a poner orden, que mi Dios te dé mucha sabiduría, mucho discernimiento, que te proteja con su sangre bendita de la maldad visible y no invisible, que te dé como toda esa templanza que ya tienes para seguir tomando las riendas de una Colombia que desgraciadamente está un poquito en caos”, sostuvo.

En enero pasado, Cediel apareció junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia en un evento de campaña.

En un video que se difundió en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe destacó la presencia de Cediel y recordó al padre de la presentadora que murió días atrás.

“Tenemos una visita muy honrosa. Te queremos agradecer tanto que estés en esta tarima con nosotros. Hace pocos días murió su padre… te queremos expresar toda nuestra solidaridad, de todo corazón, nuestra querida Jessica”, comentó.

“De todo corazón. Queridos ciudadanos, el gobierno que yo presidí mejoró a Colombia en seguridad, economía, reducción de pobreza… El país no quedó perfecto; también hubo errores. Por favor, claro que hay críticas, pero con Paloma Valencia y con este joven equipo que llegará al Congreso de Colombia, espero que lo bueno se mejore, lo malo se corrija y lo nuevo se incorpore”, agregó.