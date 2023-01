Juan Berbeo, el chef colombiano que vende lechona por todo Australia; esta es la historia de su exitoso emprendimiento

Hablar de sabores colombianos a más de 16.000 kilómetros de distancia, parece casi imposible, pero para Juan Camilo Berbeo, quién emigró hace 17 años a Australia, no fue inalcanzable y mucho menos en dejar de atreverse a cocinar los platos más representativos de la tierra que lo vio nacer. Eso sí, le ha costado bastante llegar a donde está hoy.

En el 2006 llegó a ese país, como la mayoría de colombianos; sin saber ni una palabra en inglés, sin un trabajo, pero con metas claras: sacar adelante a su familia y convertirse en un verdadero chef profesional. Sí, es oriundo de Fusagasugá, Cundinamarca, y allá, desde muy pequeño trabajó en el restaurante de sus papás. A punta de corrientazos y preparaciones típicas lo sacaron adelante y su amor por la cocina y las comidas tradicionales comenzaron allí.

Se ha centrado en preparaciones sencilla, pero con muy buen sabor. - Foto: Cortesía API

“He montado un emprendimiento con mi hermano Sebastián. Pero llegué inicialmente a lavar baños en Melbourne; el 25 de marzo de 2006, con la ilusión de ayudar a mi familia. Luego comencé a trabajar en un casino recogiendo los vasos y fue cuando me di cuenta de que sabía cocinar mucho y me dio por preguntarle a un chef que si me daba trabajo. Luego fue que estudié gastronomía y comencé a trabajar en mis inicios en grandes restaurantes de Melbourne”, contó a SEMANA, Juan Camilo Berbeo.

Juan Berbeo, ya distribuye sus productos por todo Australia. - Foto: Cortesía API

La historia del emprendimiento, Berbeo Bros, quien comenzó junto a su hermano Sebastián, lo iniciaron realizando eventos en festivales en los que preparaban lechona, carne a la llanera, empanadas, arepas y chorizos, para cientos de personas. Pero, no se quedaron en esas. Gracias al espíritu de empresarios y de salir adelante por su cuenta, se dejaron llevar por el impulso de los clientes enamorados de los sabores y arrancaron por abrir su primer local el 30 de noviembre de 2019. Ese momento llegó, cuando ambos ya eran residentes y podían realizar los trámites legales con mayor facilidad.

Para los que viven en Melbourne, ir a ese restaurante, es sumergirse en Colombia; en su cultura y tradiciones. Juan es el chef ejecutivo y su hermano, quién estudió carpintería, se ha encargado de las adecuaciones y detalles decorativos. Además, de la construcción de la planta de producción donde realizan los productos congelados.

Cada mes, participa de festivales de gastronomía en Melbourne y otras ciudades. - Foto: Cortesía API

“La carta envuelve varios productos del país. Tenemos ceviches, empanadas de tres sabores, perros calientes, lechona, picadas, calentao. A esto le sumamos todas las salsas que nosotros mismos hacemos, con el fin de conservar las tradiciones. Generalmente, trabajamos con productos locales y colombianos que ya se consiguen aquí. Cabe mencionar que, nuestra presencia en festivales aún se conserva, donde atendemos cada mes a más de 800 comensales”, explicó Berbeo.

Pero el negocio no solo se basa en locales. Sus productos ya los comercializan por todos los rincones de Australia. Sí, crearon su propia página web y desarrollaron los productos más emblemáticos en congelados. Por ejemplo, la morcilla, los chorizos, las arepas, lechona empacada el vacío´; además también lanzaron la línea de bebidas con las cervezas artesanales en lata. Ya tienen distribuidores con el fin de darse a conocer.

Los perros calientes, con un toque de sabores colombianos, también ha sido una de las preparaciones más vendidas. - Foto: Cortesía API

“Durante la pandemia desarrollamos diez productos congelados y tenemos cinco latas de cerveza y aguardiente con panela, para nosotros ese ha sido el reto más grande, además de comercializarlo por toda Australia. También nuestros productos los vendemos en otros restaurantes, quienes los utilizan para otras preparaciones, como por ejemplo, el queso doble crema y los chorizos”, dijo Berbeo.

Agregó que lo que intenta hacer con su comida es ponerle toda la experiencia y las técnicas que ha aprendido en restaurantes reconocidos. Es decir, llegar a ese rinconcito colombiano es encontrarse con platos casuales, pero muy bien elaborados. “A los colombianos les encanta, por la variedad de sabores que se encuentran. Por ejemplo, les recuerda a su tierra, que la morcilla es literalmente colombiana, los lleva a sus raíces. Sin embargo, no son nuestros únicos clientes junto a los otros latinos. También recibimos clientes de todas partes del mundo”.

Este chef colombiano quiere convertirse en embajador de nuestras tradiciones culinarias, posibilidad que quiere complementar con la expansión de su marca por varios países y en especial tener una sede en su natal Fusagasugá, la tierra, que sin duda lo inspiró para ser lo que ha logrado hasta hoy. No solo quiere dar a conocer su negocio, también se ha encargado de realizar alianzas con muchos emprendedores de Australia, en específico de los demás colombianos.