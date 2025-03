Juan Pablo Raba, hospitalizado en “cuidados intermedios”; Mónica Fonseca se pronunció y reveló que es un “evento de salud asustador”

Juan Pablo Raba se encuentra hospitalizado en clínica de Bogotá

“Este es un mensaje que no quisiera tener que dejar en este momento [...]. Me veo en la obligación de hacerlo por nuestro público de Respira ya que teníamos función esta noche y desafortunadamente vamos a tener que cancelarla, estamos ya haciendo el protocolo debido. Les quiero pedir disculpas; de cierta manera, surgió algo que se sale completamente de mis manos. Estoy bien, pero tengo que ocuparme de algunas cosas“, dijo el actor en su cuenta de Instagram.

“¿Cómo estás, Raba, buenos días?“, preguntó Mónica, a lo que el actor contestó en medio de risas: ”Ojo que no me estoy despertando de anestesia, no estoy medicado, simplemente tengo mucha risa. Sí, todo bien, Moni, todo bien".