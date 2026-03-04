Juanda Caribe se lavó las manos y habló de lo que vive con Alexa Torrex, tras recibir sanción de ‘El Jefe’: “Yo no acusé a nadie”

La tensión, que ya venía creciendo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, volvió a estallar. Y otra vez, Juanda Caribe quedó en el ojo del huracán, especialmente en redes sociales, donde su nombre no ha dejado de ser tendencia.
La gala del 2 de marzo dejó a más de uno “congelado”. Durante la emisión de este día, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que ‘El Jefe’ había tomado cartas en el asunto por comportamientos recientes que no pasaron desapercibidos.
‘El Jefe’ se tomó un momento y le habló directamente a Juanda Caribe y le afirmó que quedaba sancionado al enviarlo directamente a la placa de nominación.
Eso significó que el humorista quedó automáticamente en riesgo de eliminación esta semana, sin importar las votaciones.
Juanda Caribe reaccionó a la sanción que recibió en ‘La casa de los famosos’
Luego de recibir esta sanción por los altercados con Alexa, y de guardar silencio por un momento, Juanda se sentó en la barbería y frente a la cámara habló de lo que sucede con la participante.
“Estoy en placa por primera vez y es una placa que me resulta absurda ante demasiadas cosas que he vivido aquí. Una cosa es lo que vivimos aquí y otra cosa es lo que ustedes ven allá. Estos errores han sido motivados por algunos comportamientos que aquí se viven; de pronto se ven del otro lado de la pantalla pero aquí se viven”, dijo inicialmente.
De igual forma, continuó con su pronunciamiento y dejó claro que no critica la decisión que tomó ‘El Jefe’, pese a no estar de acuerdo.
“No estoy poniendo en tela de juicio las decisiones de ‘El Jefe’, simplemente estoy pidiendo que el respeto se vea reflejado desde ambas partes; yo a esa niña no le he hecho absolutamente nada”, añadió.
Por último, mencionó que siempre ha tratado de llevar a Alexa por las buenas y de incluirla en algunas de sus secciones.
“He hablado bien de ella, la he incluido en mis secciones, le he respetado y le he admirado su talento, y me gusta que venga de abajo y se haya superado. Pero el sobrepasar el límite de inventar un cargo en mi contra y de esa magnitud, también es de revisar. Yo no acusé a nadie, simplemente le dije a Alexa lo que me hicieron a mí, es como si yo inventara o afirmara que tu hiciste eso con Juanse”, concluyó.
¿Cómo inició el pleito entre Juanda Caribe y Alexa Torrex?
Todo comenzó semanas atrás cuando ambos tuvieron unos constantes roces. Lo que parecía un cruce más terminó escalando a discusiones cada vez más fuertes.
En redes sociales, los televidentes han analizado cada gesto, cada frase y cada acusación lanzada en medio de peleas que superaron los gritos y las malas palabras. Esto ha causado un gran debate fuera y hay personas que apoyan tanto a Juanda como a Alexa.