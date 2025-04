Ana de Nadie: “El final de Dolores es una sorpresa y espero que no se pongan tristes”: Judy Henríquez habla en SEMANA de su personaje

La famosa también aseveró de aquellos actores que ya no eran tenidos en cuenta para las historias, olvidándose de esos personajes adultos que son necesarios de una u otra manera. De hecho, agradeció que con ella han sido muy buenos en los canales, pero siente angustia por excompañeras y conocidas que no cuentan con esa suerte.

“A veces, de verdad, se olvidan de las actrices, no digo yo, porque conmigo han sido especiales, pero hay compañeras a las que prácticamente ya no las nombran, que las han olvidado completamente, porque o se han muerto o porque no las reconocen en la calle”, afirmó en la charla.