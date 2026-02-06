Gente

Juliana Calderón, afectada, destapó últimas palabras que le dio primo de Yeison Jiménez antes de morir en accidente de avioneta

La hermana de Yina Calderón habló sobre la conversación que sostuvo con Juan Manuel Rodríguez.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de febrero de 2026, 8:55 p. m.
Juliana Calderón habló de muerte de su novio.
Juliana Calderón habló de muerte de su novio. Foto: Los 40

La música popular en Colombia atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá. El cantante viajaba en una avioneta que cubría la ruta entre Paipa y Duitama cuando se registró el siniestro, cuyas causas aún son materia de investigación. En el hecho también fallecieron integrantes de su equipo de trabajo.

La noticia generó un fuerte impacto entre seguidores, amigos y colegas del medio artístico, pues Jiménez se había posicionado como uno de los máximos exponentes del género. Su cercanía con el público y sus canciones cargadas de sentimiento lo convirtieron en una figura querida y recordada, dejando una huella imborrable en la música popular colombiana.

Sin embargo, recientemente, la atención de los curiosos se posó en Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, quien estuvo en Los 40 para dialogar un poco sobre la experiencia que tuvo con este accidente.

La creadora de contenido abrió su corazón y contó un poco del duelo que seguía llevando tras perder a su pareja, Juan Manuel Rodríguez, quien era primo de Yeison Jiménez y viajaba con él en la aeronave aquel día.

Juliana Calderón, que peleó con Aida Victoria, se quebró en el diálogo con el medio y aprovechó para contar las últimas palabras que le dijo su novio, con quien estuvo en contacto ese día, horas antes del siniestro.

La colombiana comentó que hablaron cerca de las 2:00 p.m., intercambiando mensajes. Una vez ella se demoró en responder, él le devolvió la llamada y allí se dijeron lo último.

Me dijo: ‘Hola, negra, ¿cómo estás?’ Yo le respondí que bien, y él me dijo que iba en carretera con Yeison, que acababan de parar“, relató.

Lo particular del asunto fue que Juan Manuel Rodríguez le pidió perdón en dicha conversación, pese a que ella le dijo que se cuidara y comiera bien en ese espacio.

Negra, perdóneme porque no he sido el mejor hombre con usted, porque le he hablado mal, porque le mentí. Yo le dije: ‘Negro, tranquilo, vamos a vernos mañana’”, dijo.

La hermana Calderón apuntó que habían hablado por un evento familiar que había al día siguiente, intentando restarle peso a la tensión que se generó en la charla. El hombre habría insistido en conservar ese tono, expresándole el amor que sentía por ella y la expectativa que cargaba de que todo mejorara a futuro.

Me dijo: ‘Yo la quiero mucho, vamos a salir adelante. Ojalá usted pueda cerrar su ciclo con su expareja, pueda salir adelante y siempre va a contar conmigo’”, mencionó ante micrófonos.

Juliana Calderón, que insultó al hijo de Melissa Gate en vivo, señaló que dos horas después de colgar su mamá le habló del accidente, negándolo porque ella no creía que él fuera en la avioneta. No obstante, Lina Jiménez, hermana de Yeison, le marcó y le confirmó la tragedia.

“Mari…, se murieron", dijo.

