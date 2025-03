Además, habló de su asistencia a los grandes premios de la Academia, los Premios Óscar: “Hace una semana estaba en los Óscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor” .

“La verdad, estoy muy feliz, ha sido maravilloso, no me lo esperaba, que los compañeros me reconozcan, me hacen muy feliz y les agradezco a todos”, dijo Karla Sofía Gascón con su estatuilla en la mano.