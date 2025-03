Karla Sofía Gascón destapó cruda verdad sobre lastimarse, luego de vivir la polémica: “Pensé lo impensable”

Desde que salieron a la luz los controversiales trinos de carácter xenófobo y racista que publicó hace tiempo en su cuenta de X y que provocaron su cancelación cultural en Hollywood y que fuera apartada de la carrera de la película Emilia Pérez a los Oscar (a pesar de estar nominada a mejor actriz), Karla Sofía Gascón rompió su silencio a través de un impactante comunicado en el que se sinceró como nunca, sobre los complicados momentos que ha vivido en las últimas semanas.

Coincidiendo con su regreso a España tras la gala de los Oscar, y horas antes de reaparecer en una alfombra roja en la entrega de los Premios Unión de Actores, la intérprete habló en The Hollywood Reporter, confesando que “el dolor fue tan abrumador”, por todo lo sucedido, que llegó a “contemplar lo impensable”, atentar contra su propia vida.

Karla Sofía Gascón, protagonista del la producción 'Emilia Pérez'. | Foto: Getty Images via AFP

“A veces nos ponemos un escudo para protegernos, para que el mal no llegue a nuestro corazón, a nuestra piel o a nuestra alma”, fue lo primero que se dio a conocer.

Además, aseguró que no tenía intenciones de justificar lo que hizo: “Sin ninguna excusa y sin intención de justificar mis acciones pasadas, quiero pedir perdón a todas las personas a quienes he ofendido en algún momento de mi vida y en mi camino [...] Pido perdón y me comprometo a seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro”.

“Durante más de tres años entregué lo mejor de mi para dar visibilidad a un colectivo históricamente menospreciado, reflejando la vida de una mujer trans atrapada en el peor lugar posible: el cuerpo de un delincuente sumido en un patriarcado extremo. Mi propósito siempre fue hacerlo con la mayor dignidad posible, mostrando una historia de lucha y resistencia que merecía ser contada” afirmó, haciendo referencia a su personaje en Emilia Pérez.

De igual forma, dejó claro: “Mi compromiso con los derechos de los más desfavorecidos sigue firme. Siempre me encontrarán del lado opuesto al fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la sinrazón. No me ato a ninguna bandera política, solo intento ser un ser humano en constante evolución, con aciertos y errores, pero con la voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, pedir perdón y perdonar”.

Luego de esto, pensando en su hija y en las generaciones futuras, la actriz hizo una reflexión sobre la salud mental. “He atravesado momentos oscuros, episodios en los que la desesperación me llevó a lugares insospechados. Se lanzaron acusaciones absurdas e incluso delirantes, que dañaron profundamente mi espíritu. Y si yo, con toda mi fortaleza, estuve al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales?”, preguntó.

“Ahora que la tormenta se está calmando, y que lo peor ha pasado, empiezo a ver claramente lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no puede ser apagado con más odio. Las ofensas no pueden ser borradas con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores” aseguró.

Karla Sofía Gascón gana el premio a mejor actriz por ‘Emilia Pérez’ en los galardones del cine europeo | Foto: Tomada de redes