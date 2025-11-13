Desafío del siglo XXI se ha convertido en uno de los realities más vistos y amados por los televidentes colombianos, ya que las pruebas físicas y los retos en la convivencia dan tela para hablar en las redes sociales.

En las últimas semanas, este programa fue motivo de conversación debido a que una de las semifinalistas rompió una regla muy importante y, debido a esto, la producción tuvo que tomar la decisión de cancelar su participación, pese a que ya iba muy avanzada en la competencia.

La mujer afirmó que fue traicionada por la persona menos esperada. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión / La Red

La protagonista de este escándalo fue Katiuska, y la presentadora Andrea Serna fue quien, en una videollamada, lo informó tanto a ella como a los otros semifinalistas y a los televidentes.

“Katiuska, me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego, como la vida misma, se construye con honestidad y los valores que elegimos defender [...]. Me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, expresó la presentadora.

Hasta el momento, se conoce que una persona muy allegada a ella, posiblemente su expareja, habría filtrado información del programa a cambio de dinero, a pesar de que Katiuska tenía acuerdo de confidencialidad, y por haber roto esa regla, fue expulsada de inmediato del programa.

Katiuska reveló la verdad detrás de su viaje a Europa, tras su expulsión del ‘Desafío del siglo XXI’

Luego de que la exparticipante tuviera que abandonar su sueño en este reality de competencia física y convivencia, Katiuska tomó la decisión de abandonar el país para irse a Europa.

Lo primero que se afirmó fue que esta decisión se basaba en la distancia que quería tomar de la persona que la traicionó, pero recientemente, en una entrevista que ella concedió a Lo más viral, de Caracol Televisión, reveló la verdad detrás de su viaje al exterior.

La exparticipante del 'Desafío del siglo XXI' emprendió una travesía en Europa. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

Según contó la exparticipante, fue su familia, especialmente sus padres, quienes le dieron los ánimos para que se fuera a pasar una temporada con sus hermanos en Europa.

“Fue algo que hablamos en familia. Mis papás me dijeron que lo mejor era venir un tiempo, estar tranquila, lejos de tanta presión mediática y acompañada de mis hermanos”, dijo.

En la misma conversación, Katiuska señaló que la manera en la que su mamá estaba asumiendo el modo en el que ella salió del programa fue una de las razones para irse, porque ambas son personas demasiado sensibles y no les estaba brindando estabilidad compartir el ambiente tenso que tienen por ahora.