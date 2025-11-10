Destapan cómo se descubrió la filtración de información de Katiuska en ‘Desafío del siglo XXI’, tras ser eliminada de competencia

El pasado jueves 6 de noviembre, el Desafío del siglo XXI acaparó la atención de los televidentes tras la inesperada expulsión de Katiuska, una de las ocho semifinalistas del concurso.

Durante la emisión, la presentadora Andrea Serna explicó que la participante había infringido una de las normas más estrictas del programa: la cláusula de confidencialidad.

Esta falta fue considerada grave por la producción del programa, y por este motivo, tomaron la decisión de que fuera expulsada de manera inmediata.

Este anuncio, que cambió el rumbo del reality de competencia física, se realizó en vivo a través de una videollamada con los demás siete semifinalistas, quienes quedaron anonadados al conocer lo sucedido.

Katiuska, exparticipante del 'Desafío' 2025. | Foto: Instagram @katiuskabulam

En la misma llamada, Andrea Serna se dirigió a la participante eliminada y le dejó ver lo sentida que estaba por la situación que se estaba dando:

“Katiuska, me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego, como la vida misma, se construye con honestidad y los valores que elegimos defender [...]. Me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, expresó la presentadora.

Así se descubrió la filtración de información por la que fue expulsada Katiuska del ‘Desafío del siglo XXI’

Desde un principio, la misma participante afirmó que esto se dio debido a que una persona muy cercana a ella fue la que consiguió la información, la filtró y la intercambió por dinero, afectando así su paso por este reconocido y amado programa, sabiendo que era la mujer que hasta el momento había recolectado más dinero.

La mujer afirmó que fue traicionada por la persona menos esperada. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión / La Red

“Puedo decir que una persona muy cercana a mí, que prácticamente yo consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó e hizo cosas que me afectaron y me afectan tanto emocionalmente, mentalmente [...]. Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas, y pues yo, sin ninguna malicia, respondía normal, como responderle a mi mamá o a mi papá. Ahora sucede esto”, dijo Katiuska en entrevista con La red.

Recientemente, en el Post Desafío Sin Filtro, que se transmite por Ditu, el presentador Esteban Hernández fue quien dio a conocer cómo el canal se dio cuenta de que la información había sido vulnerada.

Según afirmó, se realizó una labor de investigación muy meticulosa para encontrar y afirmar este hecho que hoy está confirmado y que acabó con el sueño de Katiuska.

“Hubo una investigación [...]. La producción del Desafío descubrió que ella lo había hecho”, comentó Hernández, añadiendo además que el canal, con su investigación, recogió toda la información y las pruebas suficientes para confirmar la vulneración de esta importante regla.