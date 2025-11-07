Katiuska se quebró en vivo y tomó radical decisión tras expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy pasando dos tusas”

Katiuska detonó toda clase de reacciones en los televidentes colombianos, debido a la situación que protagonizó en el Desafío Siglo XXI. La mujer fue expulsada de la edición 2025 del formato por romper reglas que eran la base de su permanencia en el juego.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Andrea Serna informó que la ahora exdesafiante había cometido errores fatales, los cuales quebraban la confianza en su juego y la dejaban por fuera de la competencia. A pesar de que no fue su culpa, sí recaía en ella toda la responsabilidad.

En un diálogo con Día a día, Katiuska fue contundente con respecto a lo que ocurrió, destapando cómo se sentía y qué había pasado. La exparticipante fue clara en que una persona cercana la traicionó y le jugó a la doble, vendiendo información que ella confió.

Ante esto, y mostrándose bastante afectada, Katiuska fue interrogada sobre qué le diría a esa persona que le causó el daño. Catalina Gómez, que le hizo un llamado de atención, quiso saber si tenía palabras hacia ese allegado que había causado la expulsión.

“¿Qué le dirías hoy a esa persona de tu círculo cercano que traicionó tu confianza, que fue quien terminó vendiendo información y haciéndote daño de interrumpir el sueño del Desafío?”, preguntó la presentadora.

Katiuska se quebró en vivo y plasmó lo afectada que estaba por esta situación, revelando la decisión que tomó en el ámbito personal. La mujer aseguró que había sacado a dicho responsable de su círculo, ya que no podía seguir junto a alguien que hacía esas cosas.

“Yo definitivamente estoy pasando dos tusas. La de sacar a alguien que fue importante y que quise en mi vida, por eso de haberme traicionado, y la tusa de haber perdido uno de los sueños más grandes que he tenido en mi vida”, comentó al inicio.

“Estoy tan decepcionada que yo no tengo nada que decirle a esa persona, realmente no quiero tenerla cerca de mí, no quiero que siga siendo parte de mi vida. No le voy a dar la más mínima importancia a nada que tenga que ver con esa persona. Lo importante soy yo, y viviré esto con quienes sí me quieren. No hace parte, entonces no quiero decirle nada”, agregó.