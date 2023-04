Kim Kardashian confiesa que dejaría el ‘reality’ de su familia, ¿cuál sería la razón?

Kim Kardashian es una de las mujeres estadounidenses más exitosas. Esta modelo y empresaria es experta en convertir en oro todo lo que hace y lo que toca; por ejemplo, a la hora de manejar sus redes sociales, incluso mucho más que cualquier influencer en el mundo.

Todo se debe a que su negocio no es crear contenido, es cobrar por su cuenta como una plataforma de ventas para sus más de 350 millones de usuarios, que se decantan por cualquier imagen o video que la también abogada publique.

Sin embargo, Kardashian también es exitosa por el conocido reality de televisión que lleva varias temporadas al aire, The Kardashian, en donde se muestra el día a día de la famosa familia.

La empresaria aseguró que dejaría las cámaras por ejercer la abogacía. - Foto: Foto: Instagram @kimkardashian.

No obstante, Kim Kardashian dijo que “absolutamente” renunciaría a su carrera en el reality si eso significara centrarse en ser abogada “a tiempo completo”.

“Sería igual de feliz siendo abogada a tiempo completo”, dijo en un panel de la Cumbre 2023 TIME100 el martes 25 de abril, cuando la moderadora Poppy Harlow le preguntó si alguna vez consideraría alejarse de las cámaras.

“Hay mucho que siempre está en la televisión y mucho que siempre está ahí fuera, pero creo que mis amigos y mi familia saben que realmente apreciamos mucho nuestros momentos privados”, agregó Kim Kardashian.

Kardashian, quien tiene 42 años, añadió que espera que la lucha contra las injusticias en el sistema penitenciario del país sea su “trabajo más significativo de la vida”.

“Siempre bromeo con mi madre, que es mi mánager, le digo: ‘Kim K. se jubila y yo solo voy a ser abogada’”, dijo Kardashian.

Kim Kardashian lleva en su 'reality' desde 2007. - Foto: Instagram: @kimkardashian

Asimismo, la fundadora de Skims añadió: “Pasaría totalmente más tiempo haciendo eso, con cámaras o sin ellas”.

Además, Kardashian compartió que el viaje para convertirse en abogada le ha abierto los ojos a “tanto por hacer”.

“Se vuelve abrumador”, dijo, y agregó: “Llevé a mi hermana Khloé Kardashian a una prisión por primera vez la semana pasada, y eso fue realmente revelador para ella”, indicó.

Kim protagonizó Keeping up with the Kardashians de la cadena E!, que debutó en 2007, durante 20 temporadas, hasta que firmó con Hulu para su nuevo reality show The Kardashians, que se estrenó el año pasado.

Con los años, la carrera de Kim se expandió más allá de la telerrealidad, ya que lanzó su marca de ropa Skims y su marca de belleza SKKN BY KIM (antes KKW Beauty.)

No obstante, empezó a interesarse por la lucha por la reforma penitenciaria en 2017, cuando comenzó a abogar por Alice Marie Johnson, que cumplía cadena perpetua en prisión desde 1996 tras ser condenada por un primer delito de drogas.

En ese sentido, la modelo dedicó su tiempo a liberar a Johnson, de 67 años, e incluso se reunió con el expresidente Donald Trump para tratar el asunto. Trump, de 76 años, conmutó su sentencia en 2018 y Johnson fue liberada.

El padre de Kardashian fue abogado defensor en el caso de O. J. Simpson. - Foto: AP

Desde entonces, Kim ha seguido abogando por la liberación de varios convictos y reveló en 2019 que estaba estudiando para convertirse en abogada.

Kim, cuyo difunto padre, Robert Kardashian, fue famoso por ser abogado de O. J. Simpson durante su juicio por asesinato, aprobó el examen del baby bar en 2021 después de tres intentos fallidos.

En la cumbre dijo que tiene previsto examinarse en febrero de 2025. Kim tiene una larga carrera profesional y el pasado septiembre fundó la empresa de capital riesgo SKKY Partners.