Kim Kardashian responde a los ‘fans’ de Kanye West por prenda de ropa que usó tras su divorcio

En el último episodio de The Kardashians, la estrella del reality habló sobre las críticas que recibió de los “caprichosos” fans de su exmarido, Kanye West, sobre un particular atuendo luego de su divorcio, pero resulta que Ye estuvo involucrado en su estilo todo el tiempo.

“Permítanme decir una cosa sobre este conjunto de llamas del que todo el mundo quiere hablar”, dijo en una confesión posterior a los créditos, refiriéndose al salvaje conjunto negro, amarillo y rojo de cuello alto y con gafas de piel que llevaba mientras se reunía con las hermanas Kourtney y Khloé para comer durante una escena del episodio.

“Internet me destrozó y fue como, ‘Jaja, esto es lo que consigue al no estar con Kanye’”, dijo. “‘Por fin, un look en el que se viste sola, los conjuntos de Kanye deben haberse agotado’”.

Haciendo una pausa, Kim reveló: “el asunto es que este fue uno de los trajes que él estilizó y eligió. Así que si lo supieran y estuviéramos juntos, pensarían que es el traje más top del mundo. Todo el mundo es tan caprichoso”.

El jersey y la falda, que llevaba con unos zapatos rojos de Balenciaga, hizo que los fans hicieran comparaciones con los trajes de superhéroe que llevaba en Los increíbles de Disney y un segiudor bromeó diciendo que “Edna Mode le hizo este look”.

No es de extrañar que Ye fuera el responsable del traje con temática de llamas para aquellos que conocen las opiniones anteriores del rapero sobre los looks de su exmujer.

Es famoso por haber revisado el vestuario de muchas parejas sentimentales a lo largo de los años, y se dedicó tanto a gestionar el estilo de Kardashian que, durante el episodio de estreno de ‘Las Kardashians’, Kim les dice a sus hermanas: “quiere dejarlo todo y dedicar su vida a ser mi estilista.”

Tan grande fue la influencia del rapero de “Donda” sobre su moda que Kim dijo en el primer episodio del programa que le costaba vestirse sola tras su separación.

“Kanye siempre me ha vestido, siempre me ha estilizado”, dijo la madre de cuatro hijos, añadiendo que prefería no pensar en qué ponerse y tener “los conjuntos alineados en mi habitación”.

Aunque los dos han tomado caminos separados tanto en el estilo como en la vida, parece que a Kim le va bien por su cuenta.

“Los discursos de odio nunca están bien”: Kim Kardashian condena a Kanye West

Kim Kardashian está condenando el discurso de odio contra la comunidad judía en medio de la creciente ola de críticas por las diversas declaraciones antisemitas de su exmarido, Kanye West.

“Me solidarizo con la comunidad judía y pido que la terrible violencia y la retórica de odio hacia ellos termine inmediatamente”, escribió el lunes en una historia de Instagram.

En otra de las historias, Kardashian escribió que el discurso de odio “nunca está bien” ni es “excusable”.

A primera hora del día, varios miembros de la familia de Kim, incluida su madre Kris Jenner y sus hermanas Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, compartieron sus propias declaraciones en apoyo del pueblo judío.

“Apoyo a mis amigos judíos y al pueblo judío”, dice la declaración, publicada en las historias individuales de Instagram de cada una.

Aunque la historia de Kim no hace ninguna referencia directa a West, sigue a un coro creciente de llamamientos a romper los lazos comerciales con el rapero desde dentro y fuera de las comunidades del entretenimiento, los negocios y la moda.