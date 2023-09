‘La Chilindrina’ reveló la sorprendente razón por la que se dejó de grabar ‘El Chavo del 8′

¿Por qué no continuó ‘El Chavo del 8′?

Luego de esto, de las Nieves confesó que quedó sorprendida por la respuesta de ‘Chespirito’, quien manifestó que “nunca” más se iba a hacer El Chavo del 8 . Por lo tanto, ‘la Chilindrina’ le consultó al director de TV por qué no tomó esa decisión con el resto del equipo, y la respuesta de Bolaños fue que no vio tal necesidad.

Así las cosas, entre sus memorias, María Antonieta recordó que Bolaños le dijo: “‘Yo ya me siento grande para hacer el Chavo. Ya no me gusta como me veo para hacer el Chavo’”.