La ‘Chilindrina’ fue calificada de machista y homofóbica, ¿qué pasó?

La reconocida actriz María Antonieta de las Nieves fue severamente criticada en las redes sociales, luego de que diera unas declaraciones a los medios tras un evento en el que varias personas concursaron para premiar al mejor imitador de la Chilindrina realizado en Perú.

Al parecer, a la mexicana no le agradó que algunos de los participantes no fuera mujeres y que fueran personas de color, para de las Nieves, la interpretación del personaje debería hacerse tan fielmente como se sea posible, por lo que solo podrían participar personas que se parezcan a ella y que puedan ejecutar los detalles específicos de la hija de don Ramón, el personaje más conocido de María Antonieta. Además de un video que se hizo viral en el que se ve un hombre imitando al personaje en diferentes fiestas.

“Qué cosa más fea, imagínate que una chilindrina en Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi diría yo erótico. Además, es un chico que no es chico, sino una chica que se cree la chilindrina, está fatal”, afirmó de las Nieves para los medios, comentario que incendió las redes sociales y por los que la calificaron como homófoba.

Incluso, es de recordar que en algún momento María Antonieta de las Nieves expresó la posibilidad de demandar al tiktoker que interpretó a la Chilindrina en redes sociales, pero en la rueda de prensa negó que fuera hacer realidad sus afirmaciones para no tener que viajar tanto a Perú.

“Para demandar tiene uno que dejar todo lo que está haciendo, ir hasta Perú y entablar una demanda que no sé cuántos meses dure. No, mijita, ojalá tengan la corrección y la decencia de quitarlo”, puntualizó la actriz mexicana.

Y luego si recordó el concurso, afirmando que aunque no tenía nada en contra de las personas negras, no le parecía bien que alguien de color estuviera interpretando uno de sus personajes.

“Además, hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros. Lo que tengo en contra es que me estén imitando con una chilindrina con la portada de mis fotografías y yo precisamente ayer me fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, sentenció la mexicana, comentarios por los que la calificaron como racista.

La Chilindrina en búsqueda de un nuevo amor

La actriz de El Chavo del Ocho aseguró que ya está lista para volver a encontrar el amor, sabiendo que no podrá hacerlo con un hombre joven. Sin embargo, la edad no es un impedimento para ella, pues reconoce que la felicidad está disponible en cualquier época de la vida.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada”, dijo la actriz en una conversación que mantuvo con la revista TVyNovelas en México.

Sin embargo, a este comentario de esperanza amorosa le siguió otro un poco más nostálgico, en el que María Antonieta aseguró que nunca podrá superar la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, pues, para ella, 48 años de matrimonio son inolvidables.

“Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión; no sabía si estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, solo tenía la vista fija al frente”, relató.