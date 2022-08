‘Chavo del 8′: así luce actualmente ‘Paty’, el amor platónico del Chavo

Una de las series de comedia internacional más populares de la historia de la televisión es ‘El Chavo del 8′, un programa que cautivó a todo el continente tras alcanzar niveles de audiencias muy altos. Se dice que en 1975 más de 350 millones de personas lo veían semanalmente, por lo que la trama y los personajes conquistaron a espectadores de todas las edades.

El primer episodio se transmitió hace más de 49 años, por lo que la producción de Roberto Gómez Bolaños ha sido vista por diferentes generaciones, a las cuales les ha sacado más de una carcajada. Año tras año sigue ganando reconocimiento, al punto que los dichos y chistes se replican en la actualidad.

Hace un par de años dejó de ser emitida en todo el mundo por motivos de una disputa de derechos entre la familia del creador y protagonista, y la cadena de televisión Televisa. Lo cierto es que muchas personas han manifestado que extrañan verla y esperan que los problemas se resuelvan pronto para que vuelva a ser transmitida.

En medio de las memorias que surgen con respecto al programa, muchos fanáticos se acuerdan de personajes secundarios que integraron el elenco y que tuvieron una participación particular en el desarrollo de los capítulos. Este fue el caso de la famosa ‘Paty’, el amor platónico del Chavo.

¿Qué fue de la vida de la actriz que interpretó a ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8′?

La mayoría de los actores del elenco de ‘El Chavo del 8′ han reconocido que haber hecho parte de esta producción marcó un antes y un después en sus carreras actorales. Sin embargo, no es el caso de todos, ya que hay una de las artistas que no pudo lidiar con la fama y prefirió alejarse de ese mundo.

Se trata de Ana Lilian de la Macorra, quien interpretó a ‘Paty’, la consentida y bella niña que le robó el corazón al Chavo en varias ocasiones.

La pequeña que vivía en la vecindad con su tía Gloria y, aunque empezó siendo un personaje menor, fue interpretado por cuatro actrices diferentes. En 1978 se volvió más recurrente y constante en los capítulos, cuando De la Macorra le dio vida durante una larga temporada.

Entre los espectadores sigue viva la imagen de Ana Lilian encarnando a la niña de la que el Chavo estaba enamorado, ya que su incorporación al elenco fue una total coincidencia, pues ella no era actriz. Según le contó a Univisión hace un par de años, Roberto Gómez Bolaños le pidió que actuara en únicamente tres episodios, puesto que ella trabajaba como asistente de casting.

Frente a todo pronóstico lo hizo muy bien y logró marcar huella con el papel de la menor por más capítulos de lo planteado inicialmente. Ella empezó a ganar reconocimiento, pero fue algo que no le gustó.

“Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa”, le contó a la cadena de televisión, enfatizando en lo incómoda que se sintió al adquirir esta fama.

‘Paty’ fue el primer y último personaje al que le dio vida la mexicana, pues renunció totalmente a esta carrera, ya que su sueño era ser psicóloga. Una vez se despidió de este arte, estudió en Estados Unidos y posteriormente regresó a México a ejercer su profesión.

Hoy en día tiene 64 años, está casada, tiene dos hijos y trabaja en su carrera.