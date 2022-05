“Estoy muy nuevita”: La Chilindrina confirma que está en búsqueda de un nuevo amor

María Antonieta de las Nieves es una de las actrices cómicas más queridas en toda Latinoamérica, debido a su personaje de La Chilindrina, el cual desarrolló por más de 20 años en la televisión mexicana, y que hasta el día de hoy mantiene gracias a sus shows cómico-musicales con los que asombra a las viejas y nuevas generaciones por toda la región.

Sin embargo, como toda persona, De las Nieves tiene su ‘corazoncito’ y a sus 72 años espera poder encontrar nuevamente el amor, después de quedar viuda hace tres años. La actriz del ‘Chavo del Ocho’ aseguró que ya está lista para volver a encontrar el amor, sabiendo que no podrá hacerlo con un hombre joven. Sin embargo, la edad no es un impedimento para ella, pues reconoce que la felicidad está disponible en cualquier época de la vida.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada”, dijo la actriz en una conversación que mantuvo con la revista TVyNovelas en México.

Sin embargo, a este comentario de esperanza amorosa le siguió otro un poco más nostálgico, en el que María Antonieta aseguró que nunca podrá superar la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, pues, para ella, 48 años de matrimonio son inolvidables.

“Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión; no sabía si estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, solo tenía la vista fija al frente”, relató.

Aún con esta situación, para ella es importante poder pasar la página y buscar nuevamente el amor, pues dijo sentirse muy sola, por lo que lo único que desea es alguien que pueda hacerle compañía. Además, recalcó que ella está “muy nueva”, ya que aunque su exesposo no fue el primer y único hombre en su vida, según la actriz, no está “muy usada” para hallar un nuevo amor.

Por último, informó que es muy del amor a la antigua, por lo que no espera ni quiere encontrar a su posible nueva pareja por medio de apps de citas como Tinder; asimismo, dijo que para ella es importante la edad, por lo que no quiere emparejarse con un hombre mayor de 70 años, buscando, precisamente, evitar tener que cuidar a alguien enfermo. Cabe recordar que fue una experiencia que ya vivió con su fallecido esposo.

¿De qué murió Gabriel Fernández?

Fernández falleció el 15 de septiembre de 2019, víctima de una neumonía que lo atrapó durante una gira que realizó De las Nieves con su personaje de La Chilindrina. El hombre perdió la vida en un hospital de la Ciudad de México debido a complicaciones con esta enfermedad.

Cabe recordar que Fernández también hacía parte del ámbito artístico, y durante muchos años trabajó de la mano de su esposa en los programas de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, solo que él lo hacía tras cámaras: era el famoso narrador que durante muchos años acompañó los sketches del famoso humorista que murió en 2014.

De hecho, era tal la relación que se gestó entre Gabriel Fernández y el elenco del Chavo del Ocho, que fue Carlos Villagrán, conocido como Quico, quien dio la noticia de su fallecimiento en 2019, por medio de su cuenta de Instagram: “Con pesar comparto la tristeza de mi gran amiga y compañera de grandes experiencias, María Antonieta de las Nieves, por la partida de también mi gran amigo Gabo. Dios lo tenga en su gloria y les dé pronta resignación a Tony y su familia. Les abrazo y les envío mi más sentido pésame. QEPD Gabo un abrazo hasta el cielo”.