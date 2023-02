La dura historia de ‘Ra’, protagonista de Los Reyes del Mundo: “Ya le tengo rabia a esa película”

- Foto: JUAN C COBO

- Foto: JUAN C COBO

La historia de la película es así: Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano son cinco jóvenes de las calles de Medellín. Cinco reyes sin reino. Un día, Ra, el mayor de ellos, descubre las viejas escrituras de una tierra heredada. Luego de recibir una carta de la Oficina de Restitución de Tierras, en la que le notifican la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela, los cinco deciden emprender un duro viaje por el bajo Cauca antioqueño con la promesa de cumplir, al fin, un sueño: tener un lugar en el mundo donde ser libres, donde estar a salvo, donde construir su propio reino.

Y esa historia, dirigida por la colombiana Laura Mora Ortega, gustó. Los Reyes del Mundo, como se llama la película, debutó con éxito en el Festival de Cine de San Sebastián, en España, uno de los más renombrados de Europa, que en 2022 obtuvo el premio Concha de Oro a Mejor Película, el más importante de este certamen.

Carlos Andrés Castañeda, actor de Los Reyes del Mundo - Foto: Instagram: Los Reyes del Mundo

Tras su paso por salas de cine, el pasado 4 de enero el filme de Mora llegó a Netflix y alcanzó a estar en el ranking de las diez películas más vistas en esta plataforma en sus primeros días de exhibición. Es que la directora paisa reflejó en Los Reyes del Mundo, de una manera cruda, la realidad de millones de colombianos que han sido víctimas del despojo y el desplazamiento forzado en el país.

En su anterior película, Laura Mora había entrado en contacto con chicos que practican gravity bike en Medellín. Un deporte que popularmente se conoce como azote y que consiste en rodar a gran velocidad por la carretera, en bicicletas armadas por ellos mismos. Desde entonces, supo que había algo especial en ese grupo de jóvenes. Una relación muy particular con el riesgo, con la adrenalina y con la vida misma, como le relató la directora en su momento a SEMANA.

Los reyes del mundo, de Laura Mora, obtuvo la Concha de Oro a Mejor Película en el Festival de San Sebastián. Foto Juan Cristóbal Cobo - Foto: Juan Cristóbal Cobo

Así, cuando empezó a escribir Los reyes del mundo, supo que la energía que buscaba para la película, tenía mucho que ver con el espíritu de esos chicos; esa libertad, esa rebeldía que había encontrado en los jóvenes que ‘azotaban’ por las carreteras aledañas a Medellín. Así fue como varios de ellos llegaron a la historia.

De la fama al desplazamiento

A pesar de su evidente éxito, otra es la historia que ha vivido Carlos Andrés Castañeda, el actor natural que le dio vida al personaje de ‘Ra’, y quien paradójicamente está viviendo en carne propia la problemática que refleja la película: el despojo y el desplazamiento.

Tras el estreno del filme y debido a la exposición mediática que supuso protagonizar una historia que tuvo alcance internacional, el joven de 20 años recibió varias amenazas, al parecer por parte de grupos paramilitares, que lo obligaron a desplazarse con su familia del municipio de Yarumal, en Antioquia, donde vivía con su madre y sus hermanos.

Su cabeza, cuenta, “ya tenía un precio”, por lo que su salida de esta población se dio de manera inminente.

La película 'Los reyes del mundo' está disponible en Netflix - Foto: Cortesía: producción Los reyes del mundo

Fue así como su vida dio un cambio drástico: Acostumbrado a las labores de campo como recolectar café, ahora se gana la vida en Medellín, vendiendo dulces para subsistir y al menos reunir los 10 mil pesos diarios que le cuesta una pieza en la que vive toda la familia.

Castañeda cuenta que su actuación en la película, en 2021, le representó un pago de 7 millones de pesos. “Nos hicieron un contrato, pero uno no entiende de eso, con el pensar de que esta gente era buena, uno solo raya (firma) su nombre y listo”, aseguró el actor natural al medio independiente To The Point.

Reconoce que haber estado, junto a la directora, en el Festival de Cine de San Sebastián, ha sido una de las mejores experiencias de su vida: “Llevar la película, ser escuchados en otro país, y nos trajimos la Concha de Oro. Es señas de que les encantó, se puede decir”.

Sin embargo, Carlos Andrés se enteró de que la película también obtuvo otros premios en Francia y en Suiza. “La cara de uno por ahí y uno chupando hambre”, manifestó el joven con molestia a To The Point.

El actor, que desea regresar al anonimato y a la vida tranquila que tenía antes de Los reyes del mundo, le aseguró a ese mismo medio de comunicación que ya le tiene “rabia” a esa película”.