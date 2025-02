La extravagante petición de Shakira para sus conciertos en Colombia

Después de varios meses de espera, Shakira llegó a Colombia para llevar a cabo sus conciertos en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bogotá para su gira Las mujeres no lloran World Tour, la cual estará cargada de sorpresas para sus asistentes, ya que la exitosa artista ha manifestado que su equipo hizo un gran esfuerzo en cuanto a la escenografía, vestuario, coreografías y dinámicas de la presentación.

En víspera de su primer concierto, los asistentes a su concierto llegaron al Estadio Metropolitano de Barranquilla para asegurar sus lugares y disfrutar de una tarde llena de música antes de que la intérprete de Hips Don´t Lie, Copa Vacía y Whenever Wherever llegué al escenario junto a todos sus bailarines.

Ana del Castillo llegó al concierto de Shakira

Shakira tendrá conciertos en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bogotá. | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

“Estoy aquí en el Estadio Metropolitano en el gran concierto de Shakira, mi canción favorita de ella y por la cual vine al concierto es Waka Waka, y por eso me vine con la vestimenta de Shakira” y “Estamos desde las 3 de la mañana, hemos estado bastante estresado con la cuestión de la logística porque no nos han dicho nada en particular. Estamos haciendo los turnos correspondientes para ver a nuestra artista. Esperamos lo mejor como ella siempre nos lo ha dado. Shakira va a ser un concierto inolvidable aquí en su ciudad porque está en su tierra”, comentaron sus fans.