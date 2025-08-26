Suscribirse

La historia detrás de una de las canciones de Jessi Uribe: “¿Por qué no me quedé?”

En medio de una entrevista, el cantante habló de su vida profesional y personal, revelando detalles que pocos conocían.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

27 de agosto de 2025, 1:25 a. m.
Jessi Uribe reveló la historia detrás de una de sus canciones.
Jessi Uribe reveló la historia detrás de una de sus canciones. | Foto: Captura de Instagram @pyepodcastt

El cantante y músico colombiano Jessi Uribe volvió a estar en el foco del ojo público, después de haber revelado en una entrevista detalles de su vida profesional y en personal.

El bumangués fue invitado especial en el pódcast P&E, conducido por la joven Mara Borda, quien sube contenido a sus redes sociales y realiza entrevistas en colaboración con Spotify.

Contexto: Paola Jara reveló cuántos meses de embarazo tiene y con tierno video mostró cómo luce con su barriguita: “Jamás me imaginé”

Yo quería cantar baladas, quería cantar otras cosas”, empezó diciendo el cantante, afirmando que por un acto de rebeldía, cuando su papá y su mamá se estaban separando, no quería ser mariachi.

Aunque ingresó a un grupo de la iglesia y duró cantando durante dos años en estos lugares, la necesidad lo llevó a ponerse un uniforme y hacer presentaciones.

Me puse el traje, me fui a cantar rancheras y ahí crecí”, añadió Uribe, mencionando que este género musical, al igual que el mexicano, eran muy escuchados en su ciudad.

Jessi Uribe habló de su carrera profesional y los desafíos que enfrentó.
Jessi Uribe habló de su carrera profesional y los desafíos que enfrentó. | Foto: Captura de YouTube Mara Borda

Desde ese momento, Jessi se dedicó a crecer en la industria y estuvo en diferentes realities; el primero fue en 2008, del cual lo sacaron muy rápido. Después, decidió presentarse en La Voz Colombia y quedó entre los semifinalistas y no logró ganar.

A raíz de su participación en el programa, el músico colombiano quiso emprender de manera autónoma y se retiró del grupo en el que era vocalista, pero como todavía no era famoso, no recibió llamadas para contrataciones y perdió dinero en la producción de una canción.

Contexto: Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

Sin embargo, después de varios años de haberlo intentado, alcanzó la fama al unirse a una compañía discográfica, en donde la propusieron cantar Repítela, una canción que le abrió sus puertas y le permitió lanzar su primer álbum Dulce Pecado.

La historia detrás de unas de sus canciones

Durante la entrevista, Jessi reveló que una vez se fue a jugar fútbol con sus amigos en Medellín y al terminar el partido iban a tomarse unas cervezas, pero recibió la llamada de Paola Jara preguntándole: “¿Te vas a quedar?”.

Aunque el bumangués intentó convencerla, decidió no quedarse porque había escuchado a la cantante bastante enojada. Sin embargo, al llegar a la casa recibió un fuerte regaño que le hizo pensar: “¿Por qué no me quedé?, si hubiera llegado a las 4 de la mañana, la “vaciada” era la misma”.

Al día siguiente, Jessi recordó la situación de esa noche y llamó a su amigo, Cuitla Vega, para componer una canción sobre esos momentos en los que se quiere salir a tomar algo y no llegar temprano.

Así nació El Bochinche, que en la primera dice: “Hoy no llego a la casa, no me vayas a esperar. Yo la estoy pasando bueno y traigo ganas de tomar. Tú dijiste: Haz lo que quieras, y eso es lo que voy a hacer. No conozco la vergüenza ni la pienso conocer”.

