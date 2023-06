La modelo brasileña Lygia Fazio falleció tras complicaciones asociadas a sus implantes de glúteos

Hace algunos días, se dio a conocer el fallecimiento de la modelo y creadora de contenido brasileña Lygia Fazio, a causa de un derrame cerebral ocasionado por un implante de glúteos.

En redes sociales, Fazio había forjado su carrera paso a paso hasta convertirse en una auténtica celebridad. Su contenido tenía relación con el modelaje y su estilo de vida. Estaba cerca de llegar al millón de seguidores en Instagram, debido a que tenía 954 mil. Siempre estuvo interesada en seguir mejorando su cuerpo, por lo que hace tres años decidió someterse a una intervención quirúrgica para agrandar sus glúteos, pero eso le terminó constando la vida al generarle múltiples complicaciones.

Modelo Lygia Fazio, fallecida por las infecciones generadas por implantes en los glúteos. - Foto: Instagram: @lygiafazio

La madre de dos niños se implantó silicona mezclada con resina de polimetilmetacrilato (PMMA), el cual fue un componente proveniente del plástico que se infiltró en otras partes de su cuerpo y desembocó en infecciones de gravedad. “Desafortunadamente nuestra guerrera falleció. Gracias por todo el apoyo”, indicó la familia en la red social de la modelo al dar a conocer la noticia de su defunción en hospital de São Paulo.

En 2020, la también presentadora de televisión de 40 años se puso los implantes, pero con el paso de los meses las infecciones se fueron apoderando de su cuerpo, a tal punto que un año después, Fazio estuvo 100 días hospitalizada por la gravedad de sus heridas, lo cual generó que se viera obligada a quitarse los implantes para impedir que las bacterias se propagaran más. Sin embargo, para ese momento el plástico ya se había extendido por todo su organismo, afectando órganos y tejidos.

Cuando salió del hospital, inició un proceso de recuperación ante las infecciones. Además, aprovechó el apoyo en redes sociales para informarle a la gente los riesgos de implantarse resina de polimetilmetacrilato, criticando a los cirujanos que todavía los emplean en los procedimientos estéticos.

Lo que llevó a la muerte a la modelo fueron las complicaciones generadas por los implantes de glúteos que se puso hace algunos años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Cómo me gustaría retroceder el tiempo. Yo era así. Sin saberlo, me apliqué PMMA y silicona y casi muero”, manifestó en redes sociales la modelo cuando se le fueron quitados los implantes hace un par de años, “estoy agradecida con el Señor por estar viva y por ayudar a muchas personas a no pasar por lo que yo pasé”.

El material tóxico siguió entrando a su organismo y generándole otras afectaciones. La más grave ocurrió hace algunas semanas, cuando padeció un derrame cerebral que la hizo volver a entrar a urgencias. “¿Hasta cuándo estos médicos asesinos van a poner PMMA a la gente? Eso es un crimen, Tiene que ser prohibido”, fue el mensaje de una de sus amigas, Flávia Noronha, tras darse a conocer su fallecimiento. El pasado jueves, sus familiares le dieron el último adiós en el cementerio Valle dos Reis de Taboão da Serra en São Paulo.

Modelo Lygia Fazio. - Foto: Instagram: @lygiafazio

Sus excompañeros del programa Legendários de RecordTV también le rindieron un homenaje en una emisión. Por otro lado, sus seguidores en redes sociales dieron un mensaje de apoyo en las publicaciones que dejó Fazio en su cuenta de Instagram. La también presentadora y amiga de la creadora de contenido, Meiri Borges, indicó que el uso de silicona industrial mezclada con PMMA en procedimientos clandestinos fue la bomba de relojería de su vida.

Todo empezó porque se puso una sustancia en el cuerpo para agrandar la cola. Ella siempre buscó la perfección, siempre quiso verse más bonita, sentirse mejor con su cuerpo, y para eso buscó ayuda de personas que no eran profesionales”, señaló Borges al indicar que sus amigos fueron testigo de las complicaciones que su amiga empezó a tener hace años.