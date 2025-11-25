La verdad detrás del divorcio de Nicole Kidman

Que las parejas en Hollywood tienen fecha de caducidad no es un misterio, pero una que pintaba inseparable era la de Kidman y Urban, ambos de 58 años. Por eso resultó tan estremecedor el anuncio de su divorcio en septiembre, en otra muestra de las tragedias que viven las estrellas cuando las luces se apagan.

Mientras que los esposos seguían proyectando la sensación de amor eterno en la alfombra roja, tras dos décadas juntos, las cosas iban tan mal en su mansión de Nashville, que él se fue en junio.

Medios como People y TMZ.com contaron que la más sorprendida con el desenlace fue Nicole, pues creía que la relación se estaba recuperando. Una hipótesis de la causa de la separación señala que a Urban lo revolvió mucho el rol de ella en Babygirl, una esposa madura insatisfecha sexualmente con su marido, cuyo amante veinteañero le cumple sus fantasías masoquistas.

“He tenido un momento muy difícil con esto. No era solo un papel más de ella. La película explora la intimidad y la infidelidad de una manera que resultó muy cercana a mi experiencia”, declaró la estrella del country, quien deploraba los constantes comentarios de su pareja sobre renacimiento sexual y los elogios a sus jóvenes compañeros de reparto.

Pero la versión que más ha calado apunta a Urban. Informantes atestiguaron que atraviesa la crisis de la edad mediana, o el demonio del mediodía. Se sentía atrapado en el matrimonio y de ahí sus actitudes extrañas con Kidman. Se le desaparecía misteriosamente y llegaba tarde a casa, las pocas veces que estaban en la ciudad.

A ella también le parecían raras ciertas miradas, bromas y pausas incómodas cuando estaban Amigos de Nicole afirman que ella retomó su relación con Lenny Kravitz, quien fue su prometido. Aquí aparecen con Urban en 2013 en Nashville. con los amigos de Urban. Se convenció de que había otra mujer.

Atando supuestos cabos, la prensa y las redes sociales le dieron nombre a la posible amante: Maggie Baugh, cantante a quien Keith invitó a su gira. Todo porque él cambió la letra de su éxito The Fighter, muy relacionado con Nicole, reemplazando la palabra “baby” por “Maggie”. Videos de los dos en las presentaciones le echaron más leña al fuego. En uno de ellos, él la mira mientras canta “nací para amarte”. Urban y Baugh desmienten la versión.

El entorno de Nicole, exesposa de Tom Cruise, afirma que está dispuesta a un romance con un joven guapo o que volvió con el vocalista Lenny Kravitz, de quien fue su prometida. De confirmarse que hubo cuernos, según Radar Online, el divorcio se complicaría. Él estaría en manos de Nicole y su voluntad de cumplir o no los castigos por infidelidad según el acuerdo prenupcial bajo el cual se casaron en 2006.